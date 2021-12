‘A Mensagem’ torna-se o primeiro jornal português a dar notícias em crioulo

Lisboa é desde há largos séculos uma cidade multicultural, mas só agora é que um órgão de comunicação social português se lança na emissão de mensagens em crioulo. Neste caso em reportagens, entrevistas e artigos feitas em crioulo cabo-verdiano e guineense, coordenados por Karyna Gomes, jornalista guineense de origem cabo-verdiana.

Para que este projecto pudesse avançar, A Mensagem candidatou-se, e ganhou, a uma bolsa de 12 mil euros do programa Newspectrum, do International Press Institute e da Midas – Associação Europeia de Jornais Diários, que apoia profissionais da comunicação social de línguas minoritárias na União Europeia.

"O crioulo, ou os crioulos, cabo-verdiano e guineense, são línguas não oficiais em Cabo Verde e na Guiné Bissau, e são falados e cantados correntemente em Lisboa – e embora não haja números oficiais para uma avaliação, é bem possível que seja a segunda língua mais falada da cidade. Aqui, fazemos-lhe uma homenagem, no caminho de um jornalismo mais inclusivo e de uma cidade mais misturada.", escreve Karyna Gomes no texto que antecede uma entrevista em crioulo a Dino D'Santiago, o padrinho deste projecto. Se não dominar a língua e estiver mais confortável com o português, a entrevista está traduzida no site do jornal.

Esta iniciativa é ainda feita em parceria com a plataforma Lisboa Criola, também nascida este ano, um “projecto cultural, criativo, transversal e participativo, que tem por missão aproximar, celebrar e amplificar a mistura cultural que compõe a cidade comum que nos une”, como se lê na sua apresentação. E do qual Dino D’Santiago é um dos grandes impulsionadores (leia aqui a nossa entrevista).

Para este lançamento d'A Mensagem em crioulo, Karyna Gomes escreve ainda um texto sobre "A origem do crioulo, e a sua importância em Lisboa, a mais crioula das cidades europeias" e Ferreira Fernandes publica a crónica “Crioulos nossos”, onde homenageia os crioulos da sua vida.

