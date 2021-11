Muitos concertos e uma homenagem a Cesária Évora na programação de Natal de Lisboa

Basta andar pelas ruas lisboetas para perceber que o Natal já chegou à cidade. Depois das luzes e dos mercados natalícios, Lisboa prepara-se para receber finalmente os habituais concertos promovidos pela EGEAC – Empresa de Gestão de Equipamentos e Animação Cultural.

A programação foi divulgada esta quarta-feira e o registo mantém-se: concertos durante todo o mês de Dezembro e sempre com entrada livre – mas limitada à lotação de cada espaço, sendo exigido o levantamento de bilhetes em cada local no dia do espectáculo.

A música arranca logo no dia 4 de Dezembro, com o grupo Gospel Collective na Igreja de Nossa Senhora da Graça. A partir das 21.00, as cerca de 50 vozes vão revisitar “alguns dos espirituais negros mais conhecidos, lembrando a diáspora e a esperança guardada na fé durante o período da escravatura. Mas não faltarão também hinos natalícios bem conhecidos”, lê-se num comunicado.

Um dos destaques da programação é o concerto que acontece no dia 10 de Dezembro, no Coliseu dos Recreios. Sodade – Homenagem a Cesária Évora assinala duas datas simbólicas: a do nascimento da cantora cabo-verdiana (faria 80 anos em 2021) e a do seu falecimento, há uma década. Os bilhetes para este espectáculo devem ser levantados no Coliseu nos dias 6, 7 e 9 de Dezembro, entre as 13.00 e as 19.30, e no dia 10, entre as 13.00 e as 21.00.

Um dia depois canta-se o Natal na Igreja do Sagrado Coração de Jesus. Às 21.00, diferentes gerações do Coro da Câmara de Lisboa e a orquestra, dirigida pelo maestro Cesário Costa, unem-se para interpretar canções tradicionais portuguesas de Natal.

A 17 de Dezembro, o Museu de Lisboa – Palácio Pimenta é o palco para Os Vilancicos de Natal do Mundo Ibérico e as vozes do Ensemble Dan Luz Al Sol. A partir das 19.00 ouvem-se obras natalícias populares na Península Ibérica e nas suas colónias nos séculos XVI e XVII.

Nesse fim-de-semana há ainda dois concertos que encerram a programação da quadra. No sábado, 18, o artista português Rão Kyao homenageia Gandhi no Templo Radha Krishna. A iniciativa acontece depois de um desafio lançado pelo governo indiano para que um músico por país recriasse “Vaishnav Jan to Tene Kahiye”, apontado como o tema que o líder indiano mais ouvia. A versão do músico português Rão Kyao pode ser escutada no templo em Telheiras a partir das 21.00.

Finalmente, no domingo, 19, a voz de Teresa Salgueiro enche o Cinema São Jorge, às 19.00, para um concerto de Natal.

