Natal em Lisboa: concertos, workshops e visitas guiadas para entrar no espírito

Música popular de Natal para quem chega: é esta a premissa. Não precisa de ter bilhete para embarcar nesta aventura: o St. Dominic’s Gospel Choir vai assentar arraiais no átrio de chegadas do Aeroporto de Lisboa com um repertório bem conhecido de todos em tom de gospel. De "All I Want for Christmas is You", de Mariah Carey, a "Something about Christmas Time", de Bryan Addams, certamente fazem parte da sua playlist da época.