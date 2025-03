‘A Messias’: fanatismo religioso em forma de série

Enric é assistente de câmara de um filme em rodagem e sofre um ataque de ansiedade quando assiste a um videoclip viral de uma banda de pop cristão, formada por seis irmãs. Chamam-se Stella Maris e partilham um passado em comum com Enric, um homem que viveu uma infância traumática, marcada pelo fanatismo religioso da sua mãe Montserrat. Junto com a irmã Irene, segue numa viagem para encontrar as seis irmã e salvá-las dos mesmos abusos que ambos sofreram. A Messias é uma minissérie estreada na espanhola Movistar Plus+ em Outubro de 2023 e que chega apenas agora a Portugal. Estreia a 3 de Março no TV Cine Edition.

Stella Maris é latim para Estrela do Mar. Mas, no universo religioso cristão, também remete para Nossa Senhora Estrela do Mar ou Maria, Estrela da Mar. E é o nome de uma banda fictícia formada para a série A Messias. À semelhança do que aconteceu com a banda portuguesa Jesus Quisto, que saltou da ficção de Pôr-do-Sol para os palcos da realidade, também as Stella Maris têm feito um percurso parecido. Por exemplo, em Maio do ano passado, foram convidadas para participar no Primavera Sound, em Barcelona.

Na verdade, a realidade e a ficção andam de mãos dadas nesta série criada pela dupla de cineastas conhecida por Los Javis, composta por Javier Alvo e Javier Ambrossi. Primeiro, porque foi uma história verídica que deu o mote para o desenho deste drama de suspense psicológico, composto por sete (longos) episódios. As Stella Maris são inspiradas nas Flos Mariae, uma banda formada em 2013 pelas irmãs Bellido Durán e cujo tema “Amén” se tornou viral no ano seguinte. A criação da banda estava supostamente ligada a uma promessa para salvar a mãe de uma doença, mas de pouco valeu e a senhora acabou por morrer pouco tempo depois. Mas a popularidade das Flos Mariae acabou por denunciar uma história de quase clausura destas filhas de uma matriarca que dizia falar directamente com Deus, que alegadamente lhe confiou a missão de educar os filhos fora do sistema público.

Em A Messias, a mãe é Monserrat, uma narcisista que acabou por ceder à tentação, digamos assim, de um fanático religioso chamado Pep, que a encontra sem rumo com os dois filhos Enric e Irene. Mudam-se para casa dele e a família acaba por crescer com o nascimento das irmãs que mais tarde formam a Stella Maris. Entretanto, Enric e Irene conseguem desatar as amarras que os prendem à família, mas sem conseguirem esquecer os traumas de infância.

Num outro paralelismo com o mundo real, Montserrat é uma montanha na Catalunha e um lugar de milagres e avistamentos. Em 880, um grupo de pastores seguiu uma luz até ao interior de uma caverna, onde descobriram a imagem de uma Virgem, conhecida como La Moreneta. Muito tempo depois, em 1979, um professor universitário viu duas luzes brilhantes no céu que se tornaram o primeiro de muitos avistamentos de ovnis que ali têm lugar desde então. O simbolismo dos raptos levados a cabo por extraterrestres ou por fanáticos religiosos vai pontuando o enredo, envolvo em mistério a cada episódio. E onde a acção vai andando para a frente e para trás no tempo, focando a infância, adolescência e vida adulta de Enric e Irene.

Numa nota enviada à imprensa, os criadores descrevem esta história como uma “jornada de cura dos seus dois protagonistas”, desenvolvida após uma “longa investigação sobre as diferentes formas de fanatismo religioso”. Nesse percurso, acabaram por descobrir “histórias de famílias que, após um chamamento divino, decidiram fechar os seus filhos e filhas nas suas casas para cumprir a missão que uma divindade lhes tinha confiado”. Realidades que aprofundaram no desenvolvimento de A Messias, uma série construída, dizem, “com muito realismo e emoção”.

