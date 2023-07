Toy e Jesus Quisto no Arraial de São Cajó, que antecipa estreia do filme ‘Pôr do Sol’

O filme ‘Pôr do Sol: O Mistério do Colar de São Cajó’ estreia a 3 de Agosto, mas já a 13 de Julho terá lugar o Arraial de São Cajó no Jardim do Torel, em antecipação do filme, e com a presença do elenco.

Jesus Quisto e Toy serão os cabeças de cartaz do Arraial de São Cajó, um evento que antecede a estreia do Pôr do Sol: O Mistério do Colar de São Cajó, num final de tarde que contará também com a presença do elenco, além de shots, sardinhas, um altar de São Cajó e um concurso de escaldões. Está marcado para o dia 13 de Julho, pelas 19.00, no Jardim do Torel.

Após duas bem sucedidas temporadas emitidas pela RTP1, a série Pôr do Sol aventura-se nas salas de cinema com a longa-metragem Pôr do Sol: O Mistério do Colar de São Cajó, com estreia marcada para 3 de Agosto no circuito comercial. Uma fita que andará em torno do bem mais valioso da família Bourbon de Linhaça, na sua posse há mais de 3500 anos. Segredos, maldições e uma lendária receita de bacalhau são alguns dos ingredientes da trama.

"Depois de anos de insistência o Vaticano autorizou finalmente um arraial em honra do seu santo mais popular e o único com Tinder: São Cajó! O Arraial de São Cajó é para os fãs da série Pôr do Sol e também para as pessoas menos esclarecidas", lê-se num comunicado enviado à imprensa. Organizado pela produtora Coyote Vadio e pela New Sheet Entertainment, o evento, para maiores de 16 anos, conta ainda com a actuação dos Turb'o Baile e dos Show Daqui P’ra Fora e o elenco estará presente “para as pessoas poderem melgar e chatear para selfies”.

Arraial de São Cajó. Jardim do Torel. Rua Júlio de Andrade (Santo António). 13 de Julho (Qui) às 19.00. Bilhete 10€ (uma bebida incluída)

+ O pôr-do-sol no Castelo é de entrada livre e promete muita música

+ Ricardo Carriço e João Didelet integram elenco da nova temporada de ‘Jack Ryan’