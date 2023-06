O pôr-do-sol no Castelo é de entrada livre e promete muita música

Vista para a cidade e música portuguesa. É o que se pode esperar da quarta edição do Pôr do Sol no Castelo, que arranca na primeira sexta-feira de Julho, dia 7. A programação, que se prolonga durante o mês de Agosto, conta com “alguns dos nomes mais frescos do jazz, pop-rock, hip-hop e house”. Palavras da organização, que garante a entrada livre no Castelo de São Jorge das 19.00 às 21.00.

O primeiro concerto, a 7 de Julho, está a cargo do trio de jazz Kolme, de Ruben Alves (piano), Miguel Amado (contrabaixo) e Carlos Miguel (bateria). Segue-se, a 14 de Julho, o pianista Adrien Brandeis, que tenciona mostrar as suas influências contrastantes: jazz, música latina e clássica. No dia seguinte, 15 de Julho, os irmãos André e Filipe Cameira, ambos com formação em música clássica, sobem ao palco como Motherflutters, a sua banda pop. O quarteto de Ricardo Toscano (22 Jul) e o cantor e compositor Benjamim (29 Jul) compõem o resto do alinhamento durante o mês de Julho.

Agosto começa a 6, com um DJ set de Núria Rito Pinto, que promete animar a cabine com a sua habitual energia tropical, e prolonga-se com o TROL2000 (13 Ago), Gijoe (20 Ago) e Agnes (27 Ago). A entrada é livre, mas sujeita à lotação do espaço, e o levantamento de bilhetes deve ser feito no próprio dia, a partir das 18.00, num máximo de dois por pessoa.

Castelo de São Jorge. 7 Jul-27 Ago, Sex-Sáb 19.00-21.00. Entrada livre

