It Is What It Is celebra dois anos de vida com festa a dobrar

O local é secreto, mas já sabemos que o segundo aniversário da It Is What It Is se divide entre um sunset e uma after party. O tema é circo e a música fica a cargo dos DJs Damian Lazarus, Kit Tech e Dymos & Shizzo. A Time Out junta-se à festa.

As festas secretas que Lisboa viu nascer em 2021, em pequenos locais e para círculos fechados de convidados, preparam-se para soprar as velas. Duas velas. A próxima It Is What It Is, que volta a contar com o apoio da Time Out, está marcada para o dia 9 de Julho em Lisboa. Onde? Ainda é segredo.

Mas há coisas que já podemos revelar, como o tema: circo. E as horas: um sunset das 18.00 às 00.00 e uma after das 00.00 às 04.30. E os DJs confirmados: Damian Lazarus, Kit Tech e Dymos & Shizzo. Quer mais? Bem, não podemos estragar as surpresas todas, mas seguem mais umas quantas irresistíveis: máquina de pipocas, piscina de bolas e uma led wall com 10 metros de altura.

A última festa aconteceu no dia 21 de Maio, com o tema Animal. E as próximas não se vão fazer esperar: em Agosto, a It Is What It Is Powered by Time Out ruma ao Algarve (dias 4 e 11), em Setembro regressa à capital para o último sunset da temporada (dia 16) e em Outubro, promete aquecer a noite mais assustadora do ano (31, dia de Halloween).

Os bilhetes já estão à venda aqui, a 25€ (por agora). Nos próximos dias, os preços vão subindo para 30€, 35€ e 40€.

+ Programa das festas este mês em Lisboa