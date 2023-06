O futuro de Benfica e as marcas portuguesas de swimwear na nova edição do jornal Lisbon by Time Out

Isto não é uma armadilha para turistas: Benfica quer ser paragem obrigatória a caminho de Sintra e os restaurantes tradicionais não serão a única atracção. Mais e melhores transportes e uma nova residência universitária juntam-se à lista. Para ler na nova edição do jornal em inglês Lisbon by Time Out – já nas bancas.

Ah, o sonho americano em Lisboa. Um sonho lindo, numa cidade linda, com um tempo agradável o ano inteiro – ou quase, mas não vamos estragar o cenário onírico. Casas ao preço da banana nos bairros mais centrais, mais estilosos e com restaurantes cheios de pinta e cheios de gente (uau, tantos estrangeiros!).

Oh, o pesadelo americano em Lisboa. Um pesadelo horrível, com lisboetas a fugir para as periferias em busca de casas ao preço da banana (nem lá as encontram) e à procura de transportes rápidos, eficazes e confortáveis para ir trabalhar para os bairros mais centrais, mais estilosos – o quê? Há greve outra vez? Oh, bolas... Se forem de carro, o melhor é levar marmita: há lá dinheiro ou lugar sentado para se ir àqueles restaurantes cheios de pinta e cheios de gente (uff, tantos estrangeiros!)

E agora, hora de acordar para a realidade. Acabou-se o sonho, acabou-se o pesadelo. Bom dia, norte-americanos; bom dia, lisboetas; bom dia, gente de todo o mundo nesta cidade linda, com um tempo agradável o ano, vá, quase inteiro. Acordamos com o fim dos vistos gold e com um aumento tão grande dos preços das casas e dos arrendamentos que até os americanos estão a debandar. Quem o diz é a Bloomberg, que reparou que no primeiro semestre de 2023 foi registada uma quebra de 18% na procura de Portugal para residência por parte de estrangeiros no âmbito do programa Get Golden Visa, face ao mesmo período do ano passado. Este número é ainda mais expressivo entre os norte-americanos, com uma diminuição de 37% – logo eles, que tinham triplicado no país entre 2018 e 2022, para um total de 9794, ultrapassando os chineses como principais beneficiários do programa.

Serão as notícias que inundaram os jornais nos últimos dias boas ou más para Lisboa? Dependerá de quem as lê, de quem as sonha. Acordados e de olhos bem abertos, olhamos para as tais periferias da cidade, aquelas que no pesadelo americano os lisboetas desalentados adoptavam. E descobrimos que, para lá dos bairros mais centrais e mais estilosos do sonho americano, há coisas incríveis a acontecer, projectos e investimentos que no futuro serão capazes de dar frutos que atraem não só locais, mas também estrangeiros.

Em Benfica, por exemplo, a palavra de ordem é reabilitação. Fala-se de uma nova residência universitária, a primeira do país a cargo de uma junta de freguesia, de mais e melhores transportes, da modernização do comércio, de restauração tradicional e honesta e de arrendamento acessível. Quem diria que o sonho podia estar no caminho para Sintra?

A resposta está na nova edição do jornal em inglês Lisbon by Time Out, já nas bancas, que também olha para as marcas portuguesas de swimwear, para o Jardim de Verão da Gulbenkian, para o pop-up de mobiliário vintage com mais pinta da cidade, para a nova vida do restaurante Jesus é Goês, para as novidades na restauração de Cascais, para o fenómeno português da Netflix Rabo de Peixe e para a agenda obrigatória do próximo mês.

