Fechadas para obras: estas duas lojas mudaram de poiso, mas querem voltar a casa

Há 11 anos de frente para o Jardim do Príncipe Real, a loja de Maria João Sopa mudou de sítio e, com isso, veio um novo nome. A 21pr é agora Nº50 – no número 50 da Rua da Escola Politécnica, precisamente –, um espaço mais pequeno, que obrigou a proprietária a afunilar a selecção de peças para a casa, acessórios de moda e vestuário feminino.

"A área é mais pequenina, por isso o conceito todo reduziu-se a algumas coisas. A ideia de concept store morreu. Pensámos neste lado mais intimista, mais envolvente. Tentei sempre manter os meus produtos mais high e que no fundo marcaram o vínculo da loja desde o início", explica Maria João à Time Out. Fala de marcas como a L'Objet, a Mad et Len ou a Cire Trudon, cuja colecção completa é um exclusivo desde sempre. As velas, precisamente, continuam a ser a aposta mais forte da casa, com os acessórios de moda e as jóias logo a seguir. Etiquetas como Shourouk, Corpus Christi, Room Service ou Gustoko continuam a atrair clientes.

© Arlei Lima Nº50

A roupa mantém-se como pequeno reduto, mas a proprietária já fala em receber pequenas colecções cápsula, sempre com peças que não impliquei o uso de um provador. De paredes espelhadas e pintadas de preto, o espaço, anteriormente ocupado pela Kiehl's, ganha agora uma aura de exclusividade, com direito a uma mensagem nas entrelinhas. "Há um lado muito da noite aqui. Estes espelhos e o pôr a loja toda preta é uma pequenina homenagem minha ao Manel", revela, referindo-se ao empresário Manuel Reis, proprietário do Lux Frágil, com quem trabalhou ao longo de anos.

Uma nova casa, montada sem pensar no eventual regresso à morada original, embora os proprietários do imóvel, outrora sede do Banco de Portugal, tenha deixado a porta aberta. A previsão é de que a reabilitação do edifício dure entre dois a dois anos e meio, segundo Maria João Sopa. Um projecto de arquitectura assinado por Souto Moura, posto em prática pela Eastbanc Portugal.

© Arlei Lima Pink Palace Pop-up

Também a Loja Real teve de fazer as malas. Fechou portas no dia 31 de Maio para reabrir no dia seguinte, do outro lado da rua. Agora, num ilustre palacete do Príncipe Real, habita um espaço mais e compartimentado, com um pé direito que impõe respeito. "Não temos pretensões de ser uma loja de luxo, nem de ser uma loja onde está tudo impecavelmente dobrado e arrumado. Procuramos apenas que as coisas respirem melhor do que respiravam ali", começa por afirmar Tiago Leiria Miranda, o proprietário desta e de outras três lojas do Príncipe Real.

E se respiram melhor. Pintado de branco, o palacete vive de nichos de cor. A paleta contagia toda a organização da loja – agora em versão Pink Palace Pop-up. Os produtos deixaram de estar dispostos por secções – homem, mulher, criança, decoração, gadgets, papelaria – e passaram a compor uma gradação de cor que nos guia ao longo do espaço. "Saiu um bocadinho a ideia do bazar, como tínhamos do outro lado. Mas temos tudo o que já tínhamos e mais algumas coisas", conclui.

© Arlei Lima Pink Palace Pop-up

Marcas como a Izipizi (óculos) e a Bensimon, que vai do pronto-a-vestir à decoração, continuam em destaque, enquanto a marca própria de alpercatas (de vários feitios e materiais e produzidas em Portugal) faz furor com o aproximar o Verão. A roupa de praia é um departamento em expansão e também as velas são produzidas em exclusivo para a Real. Nas zonas de passagem, o espaço ganha vida com as peças de mobiliário da Branca Lisboa.

Nº50

Rua da Escola Politécnica, 50 (Príncipe Real). 91 157 2597. Seg-Sáb 10.30-20.00

Pink Palace Pop-up

Praça do Príncipe Real, 19 (Príncipe Real). Seg-Dom 10.30-20.00

+ Num armazém escavacado nasceu o salão de Pépp

+ O Alphaiate cresceu e tem um novo atelier em Campo de Ourique