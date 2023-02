A Minha Cozinha mudou de bairro, está mais pequena, mas mais composta

É difícil resistir ao cheiro vindo do interior d’A Minha Cozinha, no Bairro Azul. É, sem dúvida, um convite a entrar. Sofia Paulo, a responsável, está com as mãos na massa, a preparar tudo para o dia, enquanto vão chegando os clientes. É assim que funciona esta casa – com uma cozinha aberta, à vista de todos, onde tudo é feito artesanalmente. “É tudo feito aqui, à frente das pessoas”, diz Sofia. Um conceito que já soma oito anos, altura em que A Minha Cozinha abriu na sua primeira morada, em Campo de Ourique.

A mudança para São Sebastião aconteceu em Julho. “Queríamos um espaço mais pequeno. No início era mais uma casa de chá com bolo à fatia, mas claro que de bolos e de chá não se sobrevive. E como o espaço em Campo de Ourique era muito grande resolvi fazer mais coisas, mas a nossa verdadeira especialidade são realmente os bolos”, conta a responsável, que aprendeu a fazer bolos com a avó e só depois de uma carreira em publicidade decidiu estudar a arte e cumprir o sonho de abrir um espaço. “Por isso procurámos um espaço mais pequeno para nos dedicarmos mais aos bolos e ao brunch e também mais virado para o take-away”, acrescenta.

A pastelaria é, portanto, os ex-libris da casa, apesar de também servirem salgados, como saladas ou quiches. Há panquecas, crepes, bolachas, scones, croissants, e os mais variados bolos e tartes que podem ser pedidos à unidade (20€-40€) ou à fatia (2,50€-3,50€), para comer na loja ou levar para casa.

O brunch é outro chamariz. “Aqui temos um menu de brunch mais completo do que tínhamos do outro lado”, garante Sofia Paulo. De terça a sexta, o menu individual (14,50€) inclui uma torrada com pesto, ovo mexido e bacon; uma tábua com um croissant, queijos e carnes frias; panquecas com topping de nutella e compota; um brownie; uma bebida quente (capuccino, meia de leite, expresso ou chá); e sumo de laranja.

Já ao fim-de-semana e feriados, o brunch é bem maior e para duas pessoas. Deste menu (35€ para dois) fazem parte a torrada com pesto, ovo mexido e bacon e a torrada de abacate, ovo mexido ou ovo poché e tomate cherry; uma tábua com um croissant, queijos e carnes frias; duas panquecas fofas e duas panquecas de aveia com toppings de nutella, caramelo salgado e compota; um bolo de maçã e brownie; creme de açaí e banana com muesli e frutos vermelhos ou iogurte com muesli e frutos vermelhos; sumo de laranja e bebidas quentes (expresso, café latte ou chá). “Criámos os menus a dois porque chegámos à conclusão que as pessoas vêm geralmente aos pares”, justifica. Se o par levar um “emplastro” só precisa de pagar mais 10€, que se traduzem em mais meio brunch.

Brunch

Além do take-away e do serviço na loja, Sofia Paulo também fornece as suas sobremesas para restaurantes. “O objectivo é fazer mais bolos. Eu já faço sobremesas para um restaurante e a ideia é conseguir arranjar mais."

Avenida Ressano Garcia 14a (Bairro Azul, São Sebastião). Ter-Sex 9.00-18.00, Sáb-Dom10.00-18.00

