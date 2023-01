Time Out Market vai abrir em Espanha. Barcelona foi a cidade escolhida

Depois de fazer sucesso em Lisboa e de se ter instalado noutras partes do mundo, o Time Out Market anunciou esta quinta-feira a abertura do seu primeiro mercado na vizinha Espanha. Barcelona foi a cidade escolhida.

O mercado, com data de inauguração prevista para 2024, ficará localizado no último andar do centro comercial Maremagnum, na área de Port Vell, perto de pontos de referência como o Bairro Gótico e a Barceloneta. Além disso, terá uma ligação à La Rambla através de uma ponte pedonal.

"Barcelona é globalmente considerada um dos principais destinos gastronómicos do mundo e é perfeita para a nossa marca”, diz Jay Coldren, co-CEO do Time Out Market, citado em comunicado.

Como acontece noutras moradas, o Time Out Market Barcelona irá juntar, no mesmo espaço, chefs e restaurantes de renome , além de ser também um espaço cultural – tudo com base numa curadoria editorial. Serão 14 cozinhas, um restaurante com serviço completo, quatro bares (dois internos e dois externos), um espaço para eventos, um estúdio e um lounge externo. O mercado terá ainda o patrocínio da marca de cerveja Estrella Damm.

Antes de Barcelona, estão previstas as aberturas do Time Out Market no Porto e na Cidade do Cabo ainda este ano. Até 2027, abrirá ainda em Vancouver, Abu Dhabi, Praga, Osaka e Riad.

