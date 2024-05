A moda independente tem encontro marcado no Braço de Prata

Durante dois dias, o espaço Studio 8, em Marvila, mesmo ao pé da Fábrica do Braço de Prata, recebe o Flip Side, que se apresenta à cidade como um "evento de moda independente". A descoberta de novas marcas e designers está no centro da programação, com mais de dez nomes a participar, todos eles com o objectivo de promover um consumo mais consciente e desacelerado nesta área. O evento é dos mesmos organizadores dos mercados Popup.Lx.

A marca de acessórios Burnt é um desses nomes. Além das próprias peças, a dupla vai estar a personalizar peças que os visitantes tragam de casa com bordados digitais. Denim God, Fia Machado, Gohara, Tooth Gems Lisboa, Leonor Vallee, Shaiwai, Superficial, Syn e Zinca's Bags são outras das pequenas etiquetas presentes nesta espécie de mercado. Também a Molly98 de Maria Duque, jovem designer que já passou pelo concurso Sangue Novo da ModaLisboa, com um trabalho assente no upcycling de vestuário, faz parte desta selecção de projectos.

Entre as 13.00 e as 15.00, sábado e domingo, as atenções estarão sobre uma selecção de documentários, todos eles em torno da sustentabilidade na área da moda. Conte ainda com bar e esplanada para um ou outro momento de relaxamento. Afinal, é fim-de-semana.

Rua Fábrica de Material de Guerra, 10 (Braço de Prata). Sáb-Dom 11.00-20.00. Entrada livre

