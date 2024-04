A Mona Lisa pode estar prestes a mudar de poiso

Ao longo dos últimos 500 anos, a Mona Lisa foi roubada, copiada e vandalizada (por nada mais nada menos do que ácido, sopa e bolo), mas, apesar de uma história tumultuosa, o quadro mais reconhecido do mundo continua a manter-se são, salvo e orgulhoso.

A obra de Da Vinci está actualmente em exposição na Salle des Etats do Louvre, em Paris, o mesmo museu onde o quadro vive desde 1804. Pensa-se que vale cerca de 778 milhões de euros. Mas qualquer pessoa que já tenha feito uma visita para olhar a Mona nos olhos sabe que não é fácil – há sempre multidões e o espaço é bastante limitado. Afinal, esta é a obra de arte mais visitada do mundo, com 10 milhões de pessoas a deslocarem-se ao Louvre para a ver, todos os anos.

Mas parece que as coisas se podem tornar mais fáceis em breve: há planos para mudar o famoso retrato de Da Vinci para uma nova casa. "Os visitantes não estão a ser bem recebidos na sala actual, por isso sentimos que não estamos a fazer o nosso trabalho correctamente", disse Laurence des Cars, o director do Louvre, citado pelo ARTnews.com. "Mudar a Mona Lisa para uma sala separada poderia acabar com a desilusão do público."

De acordo com Vincent Delieuvin, curador-chefe da arte do século XVI, Da Vinci queria que o espectador estabelecesse uma relação "cara a cara" com o quadro. Actualmente, é mais provável que fique frente a frente com um selfie-stick ou um telemóvel alheio.

A Mona Lisa não se vai mudar para longe. O quadro continuará no Louvre mas, em breve, poderá ter a sua própria sala dedicada na cave. "Trata-se de uma divisão grande e a obra estará ao fundo, atrás do vidro de segurança, por isso, à primeira vista, vai parecer um selo postal", disse Delieuvin ao La Figaro. "Há muito tempo que andávamos a pensar [em mudar a Mona Lisa], mas desta vez toda a gente está de acordo", continuou.

Esta nova sala fará parte de uma renovação do Grande Louvre, com uma nova entrada para o museu, mas ainda não se sabe quando é que as obras vão começar. Se, no futuro, se deslocar a Paris para visitar as galerias, parece que vislumbrar a Mona Lisa será muito, muito mais fácil.

