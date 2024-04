Tem praia e casas coloridas: o destino secreto mais bonito da Europa é...

Pelas fachadas coloridas pode-se pensar que estamos em Burano, a bela e pequena ilha no norte da Itália. Ou em Vernazza, possivelmente a mais mágica de todas as localidades que compõem as Cinque Terre, na costa do Mar da Ligúria (ao sul de Génova). Mas não, esta imagem de paredes de cores vivas junto ao mar e ladeadas por palmeiras pertence a Villajoyosa, uma localidade alicantina que pela sua singularidade acaba de ser eleita como o destino secreto mais bonito da Europa.

Em Espanha, não é nenhum segredo. Na verdade, este lugar de casas coloridas é um destino para qualquer época do ano, embora em particular no Verão, precisamente por ser um desses sítios banhados pelo mar que distinguem por serem deslumbrantes e muito instagramáveis. A questão é que agora, a comunidade que forma o European Best Destination, colocou-o no topo do ranking de “jóias secretas” para descobrir numa viagem em 2024, uma lista composta por um total de 18 destinos tão espetaculares como (quase) desconhecidos para a maioria dos viajantes.

Villajoyosa não é o único destino espanhol que aparece na lista. O segundo lugar do ranking é ocupado por outro, valenciano mas sem mar: trata-se de Ares del Maestre, uma jóia do interior, escondida na província de Castellón. Uma pequena localidade escavada na rocha e situada no alto de um outeiro com vistas incríveis para a impressionante paisagem montanhosa do Maestrazgo. O terceiro destino secreto mais bonito de Espanha, que arrecadou o 11.º lugar da lista, é Castro Urdiales, um porto piscatório com castelo medieval e o sol da Cantábria.

Fotografia: Ana Luzia Praia da Arrifana

A lista completa dos destinos escondidos mais bonitos da Europa para viajar este ano inclui sítios tão surpreendentes como a localidade flutuante de Bokodi, na Hungria, um lugar cheio história, paz e tranquilidade nas margens do lago Bokod (a apenas uma hora de distância de Budapeste); Bour, na ilha de Vágar (Ilhas Faroé), uma aldeia de apenas 70 habitantes que vivem em característicos chalés de madeira e telhados cobertos de relva e vegetação autóctone com os quais ficam completamente camuflados na paisagem do norte da Europa; Pont en Royans, um lugar encantador perdido em França de casas suspensas; ou Aljezur, um santuário de beleza natural escondido à porta do Algarve.

Os destinos escondidos mais bonitos da Europa

Villajoyosa (Espanha) Ares del Maestre (Espanha) Primošten (Croácia) Bokodi (Hungria) Naantali (Finlândia) Bour (Ilhas Faroé) Blåvand (Dinamarca) Ulm (Alemanha) Aljezur (Portugal) Dartlo (Geórgia) Castro Urdiales (Espanha) Landmannalaugar (Islândia) Čičmany (Eslováquia) Ilha do Pico (Açores, Portugal) Pont-en-Royans (França) Wuppertal (Alemanha) Le Puy-en-Velay (França) Staithes (Inglaterra)

+ Esta praia europeia tem a água mais azul do mundo