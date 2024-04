Esta praia europeia tem a água mais azul do mundo

Um novo estudo recorreu à análise de cor para revelar as praias com a água mais azul do mundo – e há uma praia portuguesa na lista.

Quer seja um entusiasta do snorkeling ou esteja apenas à procura do melhor cenário para o Instagram, não há nada tão bonito quanto uma costa banhada por águas azuis-claras. E, agora, graças a um novo estudo realizado pela empresa de aluguer de moradias CV Villas – e apoiado pela ciência (ou assim afirmam) –, pode descobrir onde está, ao certo, a água mais azul do mundo.

Para chegar ao ranking final, começaram por compilar uma longa lista das praias mais populares e bonitas do mundo. Depois, veio a análise de cor, que envolveu recorrer a imagens não editadas das praias no Google Maps, usando uma ferramenta de conta-gotas para determinar o tom exacto da água e cruzar esse tom com o que é, oficialmente, o azul mais azul que existe (o YInMn Blue, caso esteja curioso).

E, surpresa das surpresas, as mundialmente famosas costas de água azul-marinho das Maldivas, Bora Bora, Croácia e Grécia, foram superadas por Pasqyra, também conhecida como Praia do Espelho, na Albânia, como a água mais azul do mundo. Quem diria?

Ainda assim, foi a Grécia que dominou a lista, reivindicando cinco dos dez primeiros lugares e sete dos trinta primeiros. Mas, com tantas ilhas e litorais deslumbrantes, como Paralia Mpouka, Praia de Voulisma e Omprogialos, não é surpresa para ninguém que se tenha saído tão bem – nem que as suas praias estarão, em breve, melhor protegidas.

Na verdade, a Europa teve um desempenho ridiculamente bom. Praias um pouco por todo o continente ocuparam os dez primeiros lugares do ranking, e 26 dos 30 primeiros. Portugal não ficou de fora com a Praia do Carvalho, no Algarve, a conquistar o 8.º lugar.

Estas são as praias com a água mais azul do mundo

1. Praia de Pasqyra (Praia do Espelho), Albânia

2. Paralia Mpouka (Praia Longa), Grécia

3. Kassiopi, Grécia

4. Plage de la Vernette, França

5. Praia de Kaputas, Turquia

6. Praia de Voulisma, Grécia

7. Praia de Foki, Grécia

8. Praia do Carvalho, Portugal

9. Omprogialos, Grécia

10. Praia de Los Lances, Espanha

