A Mondays chegou com refeições completas em 30 segundos

A Mondays é uma nova marca portuguesa que quer espalhar o conceito de smart food com batidos rápidos, saudáveis e inteligentes para começar a semana.

Todos sabemos que as segundas podem ser difíceis: representam o regresso ao despertador, ao trânsito, ao trabalho e à correria do dia-a-dia. Às vezes nem há tempo para comer como deve de ser, à mesa e sem os olhos colados ao visor do computador. A nova marca portuguesa Mondays quer contrariar a neura do primeiro dia da semana não com fast-food para enganar a fome mas sim com “smart food”. Que é o quê? Batidos vegan, sem lactose que dão para preparar em 30 segundos: basta juntar 450 ml de água.



A ideia não é perder peso e os preparados aprovados por nutricionistas não são como aqueles suplementos pós-treino: trata-se de um substituto rápido de refeições, perfeito para empresários apressados, estudantes em tempo de exames e veganos sem tempo para cozinhar ou procurar o restaurante vegan mais próximo. Cada batido tem 29 nutrientes, é feito com ingredientes naturais e promete saciar durante três a quatro horas.

Por enquanto existem três sabores – cacau e avelã, frutos vermelhos e maçã e canela – e os pacotes de 3,50€ estão disponíveis no site da marca, basta fazer a encomenda de véspera e reservar 30 segundos do dia para os preparar. Para começar, a marca aconselha o Rookie Pack, com seis refeições e oferta de um shaker (20€).

www.mondaysmeal.com

