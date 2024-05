A Musa faz oito anos e a festa prolonga-se por outros tantos dias

As comemorações começam na segunda-feira, 13, no Ground Burger, em Lisboa, e na Musa das Virtudes, no Porto. Mas a maior farra é mesmo no sábado, 18, em Marvila.

Há oito anos que a Musa nos mata a sede. As suas cervejas encontram-se nos quatro cantos do país, em supermercados, restaurantes, bares e lojas da especialidade. Mas também nos espaços da marca, actualmente abertos em Marvila, na Bica, na Aldeia da Praia (Colares) e nas Virtudes (Porto), onde são acompanhadas por boa música e pelos pratos do chef executivo Pedro Abril. As comemorações prolongam-se entre 13 e 20 de Maio, nestes e noutros espaços, de norte a sul.

O primeiro bar da marca a entrar no espírito da festa vai ser a Musa da Virtudes, no Porto, que a partir das 18.00 de segunda-feira, 13, recebe o DJ Sentimentol. O set será acompanhado por um menu especial concebido pelo chef Mário Moreira. No mesmo dia, em Lisboa, é no Ground Burger que se celebra: brotarão cervejas da Musa de todas as torneiras e haverá um hamburger especial.

O restaurante das Avenidas Novas é apenas um dos oito sítios que se vão juntar às celebrações. No dia seguinte, a 14, há um DJ set de Switchstance no Hotel Jam, em Lisboa, enquanto o Nola Kitchen (Porto) vai servir pratos diferentes dos habituais, com o cunho da Musa. Na quarta-feira, 15, só se festeja na capital, com Ritmos Cholulteka no Duque e o antigo chef da Fábrica Musa, Pedro Monteiro, a voltar a cozinhar velhos pratos na sua Tasca Baldracca. Já a 16, o DJ Farofa actua no Terraplana (Porto), e Pedro Abril cozinha um menu de aniversário no Crack Kids, enquanto DJ Glue passa música. Por fim, na segunda-feira, 20, The Legendary Tigerman escolhe a banda sonora do Catraio, no Porto, ao mesmo tempo que Vinicius Paes e Pedro Abril fazem das suas na cozinha.

Fim-de-semana em família

Entre sexta-feira, 17, e domingo, 19, as comemorações cingem-se aos bares da marca. A partir das 18.00 de dia 17, festeja-se na Musa da Bica, que vai estar a servir um menu especial de aniversário, enquanto se ouve um DJ set de Pedro Coquenão, vulgo Batida.

No dia seguinte, é em Marvila e nas Virtudes que se serve o banquete de aniversário. Mas não só. Em Lisboa, há um set de Amaura & M3dusa para ouvir a partir das 16.00; o cancioneiro queercore de Vaiapraia é tocado pelas 19.00; a cantora e compositora Surma passa música às 20.00; o pós-punk de Conferência Inferno escuta-se depois das 23.00; e a noite termina embalada pela batida africana de Nigga Fox. Enquanto no Porto há um DJ set de Bruma e outro de PZ e Keso, back-to-back.

Por fim, no domingo, 19, o plano passa por ressacar na Musa da Praia, de portas abertas há um ano, em Colares. Com os petiscos de Pedro Abril e a roda de Samba do colectivo feminino GIRA.

A acompanhar tudo isto, entre outras cervejas, estará uma nova american wheat ale, baptizada Celebr8ion, com oito rótulos diferentes, desenhados por Madalena Matoso. A entrada é livre. Sempre.

