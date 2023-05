A música de Croatian Amor falará connosco na Rua das Gaivotas 6

Poucos dias antes da edição do novo álbum, ‘A Part of You In Everything’, o produtor e compositor dinamarquês Loke Rahbek está de volta a Portugal.

Croatian Amor faz electrónica ambiental com tesão e coração. Os seus temas não precisam de vozes nem palavras para falarem connosco. Como dois amantes que não dominam a mesma língua e, não obstante, se deixam levar pelo que estão a sentir, também as batidas, ruídos e melodias das suas composições comunicam tudo o que precisamos de saber – mesmo quando alguém está a falar por cima delas. Mal podemos esperar por ouvi-lo na Rua das Gaivotas 6, esta quinta-feira.

Desde 2021 que o Colectivo Casa Amarela organiza concertos no espaço do Teatro Praga, porém o regresso a Portugal de Loke Rahbek, o músico dinamarquês que conhecemos como Croatian Amor, é um caso à parte. Sem desprimor para os organizadores, cujo trabalho tem sido exemplar; nem para os que tocaram antes, mas não se encontram muitos autores de electrónica ambiental como ele, que nos anda a surpreender e emocionar desde que lançou as primeiras cassetes há mais de dez anos.

Nas suas composições, sentimos sempre fúria de viver, escutamos a música ambiental a aventurar-se por territórios techno e a arriscar todo o tipo de experiências sem nunca ceder ao onanismo e à auto-indulgência. E a julgar pelo que já ouvimos, ainda não vai ser no próximo registo, A Part of You in Everything, com edição agendada para a próxima sexta-feira, 26 de Maio, que nos vai falhar.

O novo álbum é descrito pelo próprio como uma peça complementar a Remember Rainbow Bridge. Só que enquanto o anterior era uma celebração da infância e juventude, inspirada em parte pela chegada do seu filho, o novo é totalmente uma homenagem ao irmão que morreu no parto e ele nunca chegou a conhecer – apesar de garantir que o seu fantasma o acompanhou durante anos.

Os bilhetes para o espectáculo desta quinta-feira, 18, na Rua das Gaivotas 6, já estão esgotados. Mas se tiverem um amigo com um bilhete a mais, ou alguém naquelas apps estiver a oferecer um, aproveitem. Pelo menos desta vez, não vai ser tempo perdido. Com Croatian Amor só se ganha.

Rua das Gaivotas 6. Qui 20.00. 10€

