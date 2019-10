A música de Hogwarts está a chegar a Sintra para dois concertos interactivos

A Comunidade Mágica de Portugal chamou os melhores músicos de Hogwarts para um espectáculo interactivo no Centro Cultural Olga Cadaval. Mas, se “Aquele que não se deve nomear” tentar perturbar o concerto, será a plateia capaz de o deter?

Depois de ser seleccionado para uma das quatro casas de Hogwarts, o público será guiado do Centro Cultural Olga Cadaval até à escola de magia mais conhecida do mundo através da banda Camerata 9 ¾ numa versão acústica. Se já está com vontade de programar uma noite em família, aproveite para marcar na agenda: 9 de Novembro, pelas 17.30 e 21.30. A primeira sessão, no entanto, já está esgotada.

“Este é um espectáculo musical interactivo para os amantes da saga de J. K. Rowling e para famílias que, num espírito de união, são transportadas para o fantástico mundo da magia em plena Hogwarts, sendo levadas a participar no próprio espectáculo ao lado das personagens principais da história”, lê-se na apresentação do evento na Câmara de Sintra.

As músicas presentes nos três primeiros filmes da saga de J. K. Rowling foram escritas pelo compositor norte-americano John Williams, enquanto a banda sonora do quarto filme, Harry Potter e o Cálice de Fogo, foi composta por Patrick Doyle. A composição do quinto e sexto filme, Harry Potter e a Ordem da Fénix e Harry Potter e o Enigma do Príncipe, ficou a cargo do compositor britânico Nicholas Hooper e da empresa que produz os trailers dos filmes, enquanto a composição da primeira e segunda parte de Harry Potter e as Relíquias da Morte ficou a cargo do compositor francês Alexandre Desplat.

O espectáculo Harry Potter: A Música de Hogwarts terá a duração de 90 minutos, sem intervalo, e os bilhetes, à venda na Ticketline, custam 10€.

