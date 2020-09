A música está de volta ao Time Out Market Lisboa

The Last International

Desde Março que o silêncio era o som mais escutado no Estúdio Time Out.

A partir de dia 10 de Setembro, a sala de espectáculos do Time Out Market volta a encher-se de música com um novo formato adaptado aos tempos que vivemos.

Reinventar parece ser a palavra que está na cabeça de toda a gente nos últimos meses e, em particular, na de quem trabalha na área dos espectáculos. Como continuar a estimular e a apoiar a indústria da música em tempos de Covid foi a premissa que levou à criação do Be Live See Live, uma nova plataforma de concertos que cruza Live Stream com concertos ao vivo para uma lotação muito reduzida e ainda um videoclube de concertos.

O Estúdio Time Out será o palco destes concertos e The Last Internationale a primeira banda a actuar já esta quinta-feira, 10 de Setembro. A Lisboa, a banda de rock nova-iorquina vem apresentar o seu último álbum Soul on Fire, editado em Fevereiro de 2019 e produzido nos Estúdios Sá de Bandeira, em Portugal. Um álbum que conta com a participação de Joey Castillo dos Queens of the Stone Age na bateria. O primeiro single, “Hard Times”, alcançou o primeiro lugar nas tabelas de blues do iTunes, no Reino Unido e alcançou o top 20 em muitos países.

Valter Lobo é o senhor que se segue no dia 17 de Setembro. Com sessão já quase esgotada, o músico português vem apresentar as canções de Mediterrâneo e alguns temas inéditos que vão integrar o próximo disco a ser editado ainda este ano.

O último concerto desta primeira ronda do Be Live See Live cabe aos Ganso, projecto de indie rock de Lisboa. Ao Estúdio Time Out trazem o seu segundo longa-duração, um novo disco que espelha a maior maturidade da banda e uma abordagem mais contemplativa. Os lugares para assistir a estes concertos são limitados a 105 e os bilhetes estão à venda na Ticketline e Time Out Shop. Quem quiser, pode assistir via live streaming.

+ O melhor do Time Out Market Lisboa este mês

+ Leia, grátis, a Time Out Portugal desta semana

Share the story