O melhor do Time Out Market Lisboa em Outubro

Quem visita o Time Out Market Lisboa regularmente, já sabe que o prato forte vai muito além dos melhores restaurantes debaixo do mesmo tecto: também há danças e animações no food hall. Em Outubro, o mês começa com um Live DJ e Saxofone no dia 3 (20.00-23.00) e segue com o Concurso Miss Drag no Estúdio Time Out a 5. A estrela drag internacional Miss Moço (Canada's Drag Race) está de volta para apresentar a sétima edição do maior concurso drag português. Nas danças do food hall conte com duas mudanças: este mês o Baião no Mercado (forró) e a Noite de Salsa serão em sextas-feiras (11 e 25 de Outubro respectivamente). Às terças-feiras continuam as noites Blues no Mercado (dia 8), Samba de Gafieira (15) e West Coast Swing (22). No dia 18 de Outubro, a hora do jantar também será acompanhada por um Live Act de Ricardo Maciel e o seu violino eléctrico.