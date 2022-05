A Mustique chegou a Santos e levou os amigos

Há ano e meio, a Mustique abria em São Bento a primeira loja física – um passo de gigante para a marca portuguesa criada em Maio de 2018 (quatro anos acabados de fazer) por Vera Caldeira e Pedro Ferraz, assente num guarda-roupa unissexo, de edições limitadas e produzido em Portugal. Agora, abriu uma segunda, em Santos. "Sempre nos regemos por esta espontaneidade, gostamos de arriscar. Não estávamos propriamente à procura de um espaço, mas soubemos que este estava disponível. Adorámos e a verdade é que a outra loja é relativamente pequena", introduz Vera.

© Francisco Romão Pereira

Acabada de inaugurar, a nova loja fica a uns agradáveis 12 minutos da de São Bento. A experiência de ter uma porta aberta ao público teve consequências e empurrou a dupla para um segundo espaço – maior, com um pé-direito alto e um projecto de arquitectura assinado por uma outra dupla. O StudioAlba de Mariana Peralta e Miguel Ortigão concebeu um espaço de paredes brancas, cimento no chão e tijolos a servirem de expositores. No minimalismo cru da nova Mustique, o que ressalta são as peças.

Mas a marca não veio para Santos sozinha. É precisamente sobre os tijolos pintados de branco que surgem expostas outras marcas portuguesas – a joalharia de Juliana Bezerra, que há poucos dias lançou Nilo, a sua mais recente colecção, e Mama Praïa, um atelier lisboeta onde as sandálias de pele são feitas de forma artesanal e personalizada, ou seja, um verdadeiro êxito de Verão. Como Pedro resume – "trouxemos amigos connosco".

Motivos adicionais para visitar a nova (e segunda casa) da Mustique, que tem ela própria visto as suas colecções a crescer. Lançada mesmo a tempo da inauguração, The Mustique Clubhouse traz a cor e a descontracção – aplicadas ao vestuário – mesmo a tempo dos dias soalheiros de Verão. Calças e tops riscados, novas ilustrações em t-shirts e camisolas, estampados tie-dye, calções em linho e algodão com detalhes bordados e as primeiras peças de swimwear masculino – peças expostas no centro da nova loja.

© Francisco Hartley Vera Caldeira e Pedro Ferraz

Vera e Pedro não querem ficar por aqui. A dupla tem vontade de ganhar um espaço próprio no Porto, mas também de apostar em pontos de venda multimarca, como já acontece na concept store Nossa, em Lisboa, e na catalã Vasquiat. A internacionalização é outro dos caminhos por trilhar. Entre os milhares de turistas que passam por Lisboa, americanos, franceses, ingleses e espanhóis são os que mais interesse têm revelado na marca portuguesa. Agora, falta galgar fronteiras e conquistar pontos de venda lá fora.

Rua de Santos-o-Velho, 106 (Santos). 91 014 7479. Seg-Sex 11.00-19.00 e Sáb-Dom 10.00-18.30.

