O Verão da Bordallo Pinheiro sabe a fruta tropical

A menos de um mês do arranque do Verão, a Bordallo Pinheiro homenageia a estação quente com a colecção Frutos Tropicais. As 24 peças recriam sete espécies exóticas — pitaia, coco, kiwi, anona, papaia, maracujá e abacate — com o realismo e a minúcia que fazem parte da histórica fábrica das Caldas da Rainha.

Esta edição de faianças utilitárias inclui pratos, travessas e tigelas, mas também caixas e saladeiras. As peças resultam de um longo processo de experimentação, são pintadas à mão e já se encontram à venda, nas lojas e online.

© Lionel Balteiro/Lamousse

“Foram adquiridos os frutos para replicar as suas características, como as sementes e as texturas, em várias fases do processo. As texturas, por exemplo, foram reproduzidas a partir dos frutos depois de secos, usados para carimbar o barro”, explicou Francisco Vieira Martins, designer coordenador da Bordallo Pinheiro, em comunicado.

A base naturalista da marca portuguesa volta a vir ao de cima. Agora, além de tomates, couves e melancias, a Bordallo Pinheiro convoca as cores e texturas dos trópicos para receber o Verão. Os preços começam nos 20€ e chegam aos 140€.

Avenida Guerra Junqueiro, 28D. 21 842 8718. Seg-Sáb 10.00-14.00 e 15.00-19.00.

+ The Tea Club e The Gentlemen’s Market: um fim-de-semana de compras na Lx Factory

+ Nesta loja, cabe Portugal e o Mediterrâneo inteiro