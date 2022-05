The Tea Club e The Gentlemen’s Market: um fim-de-semana de compras na Lx Factory

A 4 e 5 de Junho, a Lx Factory recebe a primeira edição do The Tea Club. Cristina Ferreira, Joana Barrios e Angie Costa, entre outras, vão vender peças que já não usam.

O fim-de-semana de 4 e 5 de Junho é dedicado às compras, ali para os lados de Alcântara. No sábado e no domingo, o armazém L da Lx Factory recebe a primeira edição do The Tea Club, um mercado voltado para o universo feminino e que contará com a presença de embaixadoras de peso — Cristina Ferreira, Ana Garcia Martins, Liliana Santos, Joana Barrios, Diana Pereira, Yolanda Tati e Angie Costa.

Com o principal foco na sustentabilidade, em particular na economia circular dentro da moda, cada uma das sete figuras públicas estará a vender peças de roupa e acessórios dos seus próprios armários que já não usam. Mas nem só de achados em segunda mão será feito este mercado. A curadoria das restantes bancas estará a cargo das mesmas embaixadoras. Beleza, produtos de desporto, decoração, lifestyle e moda, sem esquecer os modelitos de praia, vão ser as secções representadas por um grupo de marcas portuguesas escolhidas a dedo.

No armazém XL, também na Lx Factory, durante o mesmo fim-de-semana, abrem-se as portas do The Gentlemen's Market & Bons Rapazes, um evento dedicado ao público masculino que já vai na quarta edição. Roupa, calçado, acessórios, artigos de desporto e automobilismo fazem parte dos planos para o primeiro fim-de-semana do mês, com destaque para os calções de banho da DCK, as camisas à medida da Camisaria Machado e os acessórios da Refém (tudo marcas portuguesas). A organização também promete provas de vinhos, test-drives e passeios de helicóptero pela cidade de Lisboa.

Rua Rodrigues Faria, 103 (Alcântara). Sáb (4 de Junho) 12.00-20.00 e Dom (5 de Junho) 10.00-20.00. Entrada: 3€ (para cada um dos eventos).

