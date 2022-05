Mercado CCB regressa a 5 de Junho

Lembra-se do mercado do CCB? Esteve desaparecido durante uns tempos, mas já tem regresso anunciado. "Mostrar, Ver e Fazer" é o novo mote deste espaço dedicado ao saber fazer português. A próxima edição está marcada para o dia 5 de Junho e, a partir daí, o mercado irá realizar-se no primeiro domingo de cada mês.

As marcas portuguesas vão continuar a ser as estrelas. Moda, acessórios, artesanato contemporâneo e produtos naturais vão, segundo o Centro Cultural de Belém, encher as bancas do renovado Mercado CCB. Será ainda criado um espaço dedicado a comida, bem como um programa de actividades que poderão ir da dança à culinária.

As inscrições para marcas e pequenos projectos autorais estão abertas até à próxima quinta-feira, dia 5 de Maio. O Mercado CCB pode estar a arrancar, mas já tem datas fechadas até ao final do ano — 5 de Junho, 3 de Julho, 4 de Setembro, 6 de Novembro e 3 e 4 de Dezembro.

Centro Cultural de Belém. Primeiro domingo do mês, 10.00-19.00 (horário de Verão). Entrada livre.

