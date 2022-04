Da internet para as Laranjeiras, eis os óculos da portuguesa Shaub & Fischer

Nasceu em 2018, deu o salto durante a pandemia e agora abre a primeira loja física, com mais oferta que nunca. É a Shaub & Fischer, uma marca portuguesa de óculos com preços acessíveis.

Quando nos confinamentos alguns sentiram a necessidade de mudar de óculos, a Shaub & Fischer teve uma ideia original: criar uma caixa de envio para casa, com quatro armações disponíveis no site para experimentar no conforto do lar. Durante uma semana, os clientes podiam usar os óculos em casa, habituar-se ao novo look e pedir a opinião à família. Depois era só devolver a caixa nos CTT (que já vinha com uma etiqueta de devolução) com os modelos que ficavam pelo caminho.

Agora, com a abertura da nova loja, já não é preciso os óculos andarem para trás e para a frente (apesar de ainda poderem): é possível marcar consultas de optometria para perceber a graduação e experimentar todos os modelos que se quiser. Os preços competitivos mantêm-se.

A marca foi criada por Gonçalo Jorge, médico, e por Pedro Teixeira, engenheiro informático. Juntos investigaram e perceberam que não havia nada do género online – e que os preços elevados não se justificavam. “A maioria das pessoas não deve ter a noção de que o que se paga nas outras ópticas é muito mais elevado do que devia de ser. É possível mudar o paradigma e cá estamos nós.” Independência e preços justos são os lemas da marca – possíveis porque, ao desenharem e fabricarem as suas próprias armações, não necessitam de tantos intermediários.

A loja, que fica na Estrada das Laranjeiras, foi decorada de forma cuidada. “A ideia era separarmo-nos um bocadinho da estética tradicional das ópticas, da aparência quase de uma farmácia. Pretende-se que seja uma experiência mais agradável, mais leve e fugir do que é tradicional num oculista.”

Estrada das Laranjeiras., 184. 215 801 167. Seg-Sex 10.00-19.00 e Sáb 10.00-14.00.

