Chegaram as curtas animadas de Stranger Things

Enquanto não estreia a quarta temporada de Stranger Things, prevista para dia 27 de Maio, a Netflix decidiu presentear os aficionados com uma coleção de curtas metragens de animação. Stranger Morning Cartoons traz a nostalgia dos desenhos animados que a geração de 80 via aos Sábados de manhã e inclui vários momentos importantes da história original – das corridas nas bicicletas do grupo, aos rapazes a jogarem Dig Dug na Hawkins Arcade, de Eleven a fechar um portal, à amizade improvável (mas icónica) entre as personagens Steve e Dustin.

São seis pequenos episódios, juntos num só vídeo e disponível no Youtube, cada um com o seu tema, e cada um produzido por um estúdio diferente: "Season 1 Recap" pelo BlindPig.TV, "The Van Flip" pelo SMOG, "The Gate", de Will Barras e Hush London, "The Arcade", de Claudia Brugnaletti e Hush London, "Steve and Dustin", de Pedro Allevato aka Sugar Blood e "The Letter", de Fates.com.