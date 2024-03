‘A Gentleman in Moscow’, ‘Fallout’ e mais séries para ver em Abril

Depois de The Last of Us (HBO Max) ou Twisted Metal (Prime Video) chegarem aos catálogos do streaming, é a vez de outra não menos popular saga de videojogos merecer uma adaptação para o pequeno ecrã – igualmente ambientada num cenário pós-apocalíptico. No universo Fallout, um conflito termonuclear entre os EUA e a China deu cabo de tudo. A única esperança de sobrevivência residia numa série de caixas-fortes construídas no subsolo, onde algumas franjas da população conseguiram encontrar um espaço seguro. Mas nem todos tiveram a mesma sorte. Fallout arranca cerca de 200 anos depois do apocalipse, altura em que os dois mundos – o subterrâneo e o que ainda vive à superfície – se confrontam.

Netflix. Estreia a 11 de Abril