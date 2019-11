A “nação” Expensive Soul vai fazer barulho em Lisboa

Altice Arena acolhe concerto especial dos Expensive Soul neste sábado. São os 20 anos da banda e vão ser celebrados com um big band de 24 músicos e coro gospel em palco.

A partir de uma garagem em Leça da Palmeira, Demo e New Max deram os primeiros passos na música em 1999. Depois da estreia com B.I. (2004) e Alma Cara (2006), o som da dupla começou a distanciar-se desses primórdios de hip-hop juvenil. Primeiro com Utopia (2010), um disco com os tons quentes da velha soul e o futurismo dos sintetizadores analógicos, que revelou em New Max um produtor e mestre de melodias excepcional.

O arsenal orquestral ganhou mais músculo em Sonhador (2014) e A Arte das Musas (2019), nos quais reconfiguram a fricção rítmica da soul e funk de 1960-70 em canções que tanto puxam para a dança como para a cama.

Os 20 anos dos Expensive Soul, que dizem ter feito de Portugal “a verdadeira soul nation”, vão ser celebrados num concerto especial na Altice Arena. Em versão big band, com 24 músicos em palco, vão contar também com o coro de gospel Saint Dominic's e os campeões mundiais de breakdance, Momentum Crew.

Altice Arena. Sáb 21.30. 25-35€.

