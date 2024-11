A Netflix tem conteúdos ocultos, mas é tudo uma questão de idioma

Se já demoramos horas a andar para cima e para baixo a tentar escolher o que ver a seguir, a tarefa pode-se tornar ainda mais morosa. É que existem títulos na Netflix que só se revelam ao mudar o idioma definido na conta.

Há sensivelmente um mês, estreou em Portugal a série anime japonesa Dragon Ball Daima, mais uma incursão pelo universo criado por Akira Toriyama, que morreu em Março passado. A produção – com argumento do próprio Toriyama – chegou ao topo das tabelas de conteúdos mais vistos em Portugal, mas nas plataformas que nos guiam pelos streamings (como a JustWatch) só nos avisam que a série tinha estreado no Crunchyroll, dedicado em exclusivo a animes. No entanto, Dragon Ball Daima está na Netflix e disponível em Portugal, embora não apareça na pesquisa quando temos o nosso idioma definido para português. Se mudarmos para inglês a história é outra e há uma razão para isso.

A informação está disponível no Centro de Ajuda da Netflix: se o idioma seleccionado no perfil for, por exemplo, o português, “só verá programas de televisão e filmes que tenham áudio ou legendas disponíveis nesse idioma”, de forma a “certificar de que apenas lhe são apresentados títulos de que poderá desfrutar”. Isto significa que Dragon Ball Daima está disponível no catálogo, mas não existem, pelo menos para já, legendas em português de Portugal. Curiosamente, se mudarmos o idioma do perfil para a língua inglesa, é possível visualizar o título japonês com legendas em português do Brasil.

Para fazer esta alteração, basta seleccionar a opção "Conta", depois escolher “Editar definições”, seguindo para “Idiomas” e, por fim, definir o “Idioma de Visualização”.

A série Dragon Ball Daima estreou a 11 de Outubro e na Netflix permanece no top 10 de séries mais vistas em língua não inglesa, atingindo 1,3 milhões de visualizações até agora. Neste momento, encontra-se na décima posição desta tabela, liderada pela minissérie alemã Murder Mindfully, sobre um advogado que se torna mafioso após ter frequentado um retiro espiritual. Neste caso, há legendas em português, de Portugal.

🪖 Este é o nosso Império Romano: siga-nos no TikTok

📻 Antigamente é que era bom? Siga-nos no Facebook