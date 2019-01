A noite das grandes ideias na Gulbenkian

As salas e auditórios da Fundação Calouste Gulbenkian enchem-se de debates e conversas simultâneas, a partir das 19.00 desta quinta-feira, 31. É a Noite das Ideias, uma iniciativa que nasceu em França e que se estende já a mais de 70 países. Um acontecimento mundial, simultâneo, que se debruça sobre várias áreas do conhecimento, da política à física, da neurociência à tecnologia.

O projecto é organizado pelo Instituto Francês – em Portugal, numa parceria com a Gulbenkian – e esta edição tem por tema “Enfrentar o nosso tempo”. Mais de 30 oradores portugueses e franceses vão expor ideias e expor-se ao debate em conversas de 20 minutos.

O pontapé de saída é dado por Boris Cyrulnik, neuropsiquiatra que desenvolveu o tema da resiliência, com a conferência Dar Sentido ao Presente, às 19.00, no Grande Auditório. Depois, terá de fazer escolhas, uma vez que os debates decorrem ao mesmo tempo em salas diferentes.

Assista a conversas sobre a comunicação no nosso tempo com Dominique Wolton (Auditório 2, 19.30); sobre as mudanças climáticas com Pascale Braconnot (Auditório 3, 19.30); sobre o amor com André Teodósio (Auditório 2, 22.50); outro acerca da democratização da Europa, com Guillaume Sacriste (Sala 1, 20.30); Joaquim Sapinho fala sobre a história do esquecimento (Sala 1, 21.00); André Barata discorre sobre a passagem do tempo (Auditório 3, 22.30).

A Sala 3 será palco para discussão, e o público terá oportunidade de intervir e fazer perguntas a alguns oradores.

Avenida de Berna, 45A. Qui 19.00-00.00. Entrada livre.

