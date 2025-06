À noite no museu: CAM organiza visita guiada com jantar à exposição de Paula Rego e Adriana Varejão

Sabia que um dos pratos preferidos de Paula Rego eram lulas guisadas? E que a mãe de Adriana Varejão é nutricionista? Estas e outras curiosidades gastronómicas vão ser reveladas numa visita guiada muito especial ao CAM - Centro de Arte Moderna Gulbenkian, onde está patente a exposição "Entre os vossos dentes". Está marcada para a noite de 3 de Julho, às 19.00, e inclui um jantar preparado pelo chef André Magalhães, que se inspirou nas obras das artistas portuguesa e brasileira – bem como nas suas memórias e referências à mesa.

O programa arranca com a visita à exposição que cruza as linguagens visuais de Paula Rego e Adriana Varejão na sua abordagem provocadora à história, ao corpo da mulher, à violência e à resistência. Será conduzida pela curadora Helena de Freitas.

Pedro Pina

Segue-se, no restaurante A Mesa do CAM, o jantar com cinco momentos e harmonização de vinhos idealizado por André Magalhães. O primeiro prato a ser servido será a Delícia de Bacalhau – uma versão saudável do "bolinho de bacalhau" criada por Elsa Varejão, nutricionista e mãe de Adriana. Depois haverá Lulas Guisadas de Paula Rego, "uma das receitas mais queridas da pintora, cozinhada para a família e publicada na rubrica Artist’s Palate da revista Wallpaper", lê-se em comunicado do CAM, e Picanha no Azulejo, um prato inspirado nos Azuleijões de Adriana Varejão.

Para encerrar a experiência, o chef preparou Ice Cream & Champagne, uma homenagem a um ritual de Paula Rego que gostava de terminar os seus dias com um flute de champanhe e um gelado, e Brigadeiro Sanguinolento, o clássico doce brasileiro "em versão intensa – ou, como lhe chamamos, hard-core", descrevem.

A selecção de vinhos vai para produções de Luisa Amorim (filha de Américo Amorim) e inclui Quinta Nova, Taboadella e Aldeia de Cima.

O programa custa 70€ por pessoa e inclui a visita guiada e o jantar. As reservas devem ser feitas por telefone (96 108 86 61) ou online.

CAM - Centro de Arte Moderna Gulbenkian (Praça de Espanha). Qui, 3 Jul, 19.00. 70€

