A nova Bahia da Marginal é pet friendly, tem piña colada, tacos ou sushi

O clássico restaurante Baía dos Golfinhos, na Avenida Marginal, modernizou-se e quer fazer parte dos roteiros de beach clubs obrigatórios para este Verão. Chama-se agora Bahia Beach Club e serve de apoio à praia de Caxias, a primeira da Linha onde pode tomar banho, em segurança e com a certeza de estar num local galardoado com Bandeira Azul.

“Fizemos uma parceria com os proprietários e a renovação foi feita em duas semanas, com o espaço aberto todos os dias”, conta Diana Taveira, uma das sócias do espaço, em conjunto com Diogo Dias, Paulo Silver e os donos do Baía dos Golfinhos, José Teixeira e Katherine Reis. Mantiveram o staff e nasceu o novo conceito: “mais premium, mas para todos”, animais de estimação incluídos.

Além do edifício principal, identificado com uma nova faixa colorida, o Bahia Beach Club tem ainda uma tenda onde é possível comer e beber abrigado do vento sem ter de se privar da vista para o mar. Tem também uma esplanada no relvado ao lado.

O menu é longo, pensado para agradar a todos os gostos, e divide-se entre entradas e petiscos, pratos principais, acompanhamentos e sobremesas. Mas o grande foco é a cozinha sul-americana. “Eu tenho um favorito, o combo Bahia, e é fácil perceber porquê”, admite Diana. “É uma tábua enorme, com chicken wings, mozzarella com tomate, croquete de queijo e nachos, camembert, aros de cebola e jalapenos recheados.” Custa 17,50€ e encontra-se nas entradas, entre a tábua da treta (14€), com croquete, pastel de bacalhau e chamuças de frango, e as Amêijoas à Bahia (17,50€).

Para refeições mais ligeiras, há ainda tostas, baguetes (3,50-7,50€), saladas (12,50-17,50€) e wraps (4,50-6€). Já se a fome apertar à séria, tem opções mais compostas de carne e peixe, pizzas ou tex mex, com quesadillas tex (11,50-13,50€), tacos mariachi (8,50-11,50€) e burritos (13,50€). Há também opções vegetarianas, como os noodles com legumes marinados e molho teriaky (16€).

Está a começar a ficar confuso, sem saber afinal o que lhe apetece? Espere até pôr os olhos no FishFish, o corner de sushi. “É um projecto meu e do Diogo, com mais dois amigos nossos, e é o primeiro de vários espalhados por Lisboa, que serão só de take-away e delivery”, revela. “Este é para aproveitar nas nossas esplanadas ou na praia.” Imagine só: deita-se na espreguiçadeira, na zona privada do areal mesmo em frente (15€/4 horas, com duas espreguiçadeiras e welcome drinks), e manda vir uns combinados (14,90€-44,90€) ou uns tacos (14,50/3 unidades) de minori, yura, koharu, beach ou kenichi. Ao jantar há menu de degustação.

Na carta de bar, destacam-se os batidos de frutas (6-6,50€) e os cocktails, em especial a tábua de margaritas (36€/4 à escolha) e a Piña Colada dentro de um abacaxi (12,50-22€).

Em Setembro, o plano é terem rodas de samba e espectáculos de música ao vivo, conta Diana. Antes, haverá inauguração oficial na próxima sexta-feira, 21 de Agosto, com guest list para respeitar a lotação do espaço. Se não quiser perder a oportunidade de fazer parte da lista de convidados, o melhor é estar atento à página de Instagram do Bahia Beach Club.

Bahia Beach Club. Avenida Marginal. Ter-Qui 09.00-23.00, Sex-Sáb 09.00-00.00, Dom-Seg 09.00-21.00.

