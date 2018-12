A nova Brigadeirando fica na Pau-Brasil

A segunda loja da marca de brigadeiros artesanais de Carolina Henke abriu portas na Pau-Brasil, no Palacete Castilho, no Príncipe Real.

A Pau-Brasil pode mostrar-nos o outro lado do país do samba, com design de autor do mobiliário à moda, mas a verdade é que não pode falar do Brasil nem tirar o pé do chão sem os docinhos de leite condensado – depois da Lx Factory, Carolina Henke trouxe a Brigadeirando para o centro da cidade sem descurar o ritmo.

Fotografia: Manuel Manso

A loja é maior do que o primeiro espaço, na rua principal da Lx Factory. Aqui tem lugares sentados, além de uma mini-esplanada e a montra está carregadinha dos brigadeiros artesanais de cacau, com cobertura de avelã, amêndoa, pistácio, amendoim ou outros mais picantes com especiarias. Mas da primeira loja trouxe também as opções de brunch para os fins-de-semana e os bolos especiais. Há waffles, panquecas, croissants com brigadeiro, salames ou tartes.

E se os brigadeiros pequenos já nos deixam a salivar, o que dizer dos bolos? São pequenas (ou grandes) bombas de felicidade – tudo o que precisa para o Natal ou para qualquer ocasião especial.

No cardápio de produtos especiais para a quadra estão o tronco de natal feito com salame de brigadeiro, framboesas e pistácio (25€) ou as estrelas, bolos de chocolate com creme de brigadeiro e os ditos a cobrir em versão gigante ou mais pequena (50€-70€), com brigadeiros de framboesa. Todos os bolos, mini ou em tamanho normal, podem ser encomendados online, na loja da Lx Factory ou nesta nova loja.

Rua da Escola Politécnica, 42 (Príncipe Real).

+ As melhores pastelarias com fabrico próprio em Lisboa