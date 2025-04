A nova colecção da 38 Graus quer fazer reviver um Verão sem filtros

A temperatura sobe ligeiramente e já damos por nós a tentar desenterrar os biquínis e fatos de banho do fundo de armários e gavetas. A portuguesa 38 Graus adiantou-se e lançou uma nova colecção, inspirada nos dias quentes vividos sem filtros. Entre cores, padrões e texturas, as primeiras peças já estão à venda.

Em comunicado, Marta Oliveira, fundadora e diretora criativa da marca, explica que “Playground é um grito de liberdade — criámos uma campanha mais crua, mais viva e menos construída. Quisemos mostrar a mulher real, no seu habitat natural: a praia, o calor, a festa. Tudo o que nos inspira na criação dos biquínis está presente nesta coleção — texturas, padrões desenhados in-house e uma paleta quente, pensada para destacar a beleza do corpo em movimento”. A campanha foi fotografada no Brasil com o objectivo de captar imagens de um Verão que não parece ter fim.

Priscilla Haefeli

Desde 2017 que a missão da 38 Graus anda em torno da celebração do corpo das mulheres em todas as suas particularidades. Para se manter fiel ao princípio da diversidade e da representatividade, a marca portuguesa vende as suas peças de parte de cima e de baixo em separado para permitir que se misturem, não só tamanhos mas também modelos, para melhor se adaptarem a cada corpo. Estes modelos estão disponíveis para venda online e no 38 Graus Studio, na Rua dos Poços Negros. Os preços vão dos 44,95€ aos 119,90€.

Rua do Poço dos Negros, 124 (São Bento). 21 396 1139. Seg-Dom 11.00-19.00

