A nova cozinha em Santa Engrácia quer ver-nos à mesa. Táscá?

Sérgio Pereira há muito que queria levar a sua cozinha às ruas que o viram crescer. Depois das passagens pelo 100 Maneiras, Cave 23 ou Duetos da Sé, o chef de 26 anos chegou finalmente ao bairro com este Táscá, um projecto que assina a solo e que aposta no receituário português com alguma liberdade criativa.

"O sítio é pequeno, tenho poucos pratos, as coisas têm de ser feitas na hora. Quero que comam sempre o mais fresco", começa Sérgio. Os produtos chegam do bairro: carne, legumes e outros são todos do mesmo quarteirão. O peixe é a excepção mas a viagem não é longa. "Vou quase sempre à Graça buscá-lo". Tataki de atum (11€), risoto de cogumelos (12€), cavala com salada de feta (10€), ou ovos mexidos com farinheira (8€) são algumas das entradas.

Fotografia: Manuel Manso

Há bacalhau, aqui servido com puré de grão e migas secas (15€) e polvo confitado (15€), "um dos pratos favoritos de quem cá vem", diz o chef de 26 anos que começou o percurso nos hotéis Altis e que assinou passagens pelos restaurantes 100 Maneiras, Cave 23 ou Duetos da Sé.

Sérgio nem sempre pensou na cozinha como futuro mas, quando arrancou o estágio, a paixão despertou. "Quis ser jornalista desportivo, não nasci a querer ser cozinheiro. Mas a minha irmã tem duas licenciaturas e está no desemprego, pensei ‘para onde é que posso ir que me dê futuro?’, foi aí que escolhi cozinha."

Fotografia: Manuel Manso

Na carne, trazida do talho na mesma rua, o bife à Táscá com batata frita e cogumelos (14€) é uma das bandeiras, taco a taco com o hambúrguer da casa (12€). "Queria dar boa comida às pessoas sem precisar de ser muito complicado". O carré de borrego com puré de abóbora e mandioca (15€) fecha a lista, seguindo-se as sobremesas. Mousse à Táscá (4€), morango líquido com gelado (5,50€) e salada de frutas com vinho do Porto (4€) são, por agora, as apostas de Sérgio. Mas a carta é mutável, tal como o espaço o foi.

"Os meus menus trocam de mês a mês, este já é o segundo. Basicamente queria subir padrões, fazer a minha cozinha. Tenho este espaço desde Fevereiro do ano passado, esteve seis meses em obras e isso foi difícil, mas queria mesmo fazer alguma coisa aqui". Ao lado de Sérgio está Rhayanni Araújo, a namorada. "Ela é fundamental para me ajudar nos jantares, altura em que, por norma, há mais gente."

Fotografia: Manuel Manso

O Táscá tem ainda o menu executivo (9€), que inclui um prato à escolha do chef, bebida e café.

Rua Washington, 98 (Santa Engrácia). 91 714 3203. Ter-Qui 12.00-14.00/19.00-22.00. Sex 12.00-14.00/19.00-22.30. Sáb-Dom 19.00-22.30

