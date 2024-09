A nova Gleba é também uma nova loja de Juliana Penteado

À 21.ª loja, a Gleba continua a inovar e une-se, desta vez, a Juliana Penteado. As sobremesas delicadas da chef brasileira, aromatizadas por óleos essenciais, adicionados a conta-gotas, compõem a nova padaria, na Avenida António Augusto Aguiar, em Lisboa. Tal como a Gleba que abriu neste Verão no Parque das Nações, também esta faz parte do novo universo da marca.

Francisco Romão Pereira

A decoração é minimalista, os produtos, acompanhados por um cartão informativo e iconográfico sobre os seus processos de produção, são o destaque. Há ainda uma mesa de degustação, cujos pães e bolos à prova vão variando.

Em Julho, aquando da inauguração da loja no Parque das Nações, Diogo Amorim revelava que começava ali o futuro da marca. “Temos um compromisso com o passado, mas sobretudo com o futuro e esta loja é uma prova disso. Há um compromisso em nos mantermos inovadores e em continuarmos a desafiar-nos a nós mesmos. Há uma vontade premente da Gleba em surpreender, mas sempre de forma consciente – só assim faz sentido“, referia em comunicado o fundador da Gleba.

Francisco Romão Pereira

Já nesta nova morada, a linha é idêntica, mas há um espaço para estar, com mesas e lugares sentados e café de especialidade da Sgt. Martinho. Quanto aos doces de Juliana Penteado, que junta assim esta loja à casa na Calçada da Estrela, existirão sempre três fixos (tarte de framboesa, verbena e pistáchio; choux praliné de avelã e tangerina; mil folhas de baunilha) e cinco especiais a mudar todas as semanas.

Francisco Romão Pereira

Além disso, a padaria alberga ainda a oferta de mercearia da chef pasteleira, dos biscuits doces e salgados às granolas, mel e geleias aromatizados.

Avenida António Augusto Aguiar 66A, Parque (Lisboa). 915 391 375. Seg-Dom 07.00-20.30

+ Há um campeonato do mundo para os aficionados do café e vai acontecer em Lisboa