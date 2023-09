A nova livraria de Santos só vende livros em inglês

Há quatro anos a viver em Lisboa, Alex Holder resolveu abrir a livraria independente que nunca conseguiu encontrar e sempre quis ter na cidade. “Não me interpretem mal, há muitas por aí, são fantásticas, mas queríamos livros numa língua em que pudéssemos ler”, esclarece a autora e criativa, à conversa com a Time Out. Estamos na recém-inaugurada Salted Books, na Calçada Marquês de Abrantes, e as estantes só têm livros em inglês. A selecção é para todas as idades, cuidada, ecléctica e progressista. “A excelência na escrita é o nosso foco principal. Não temos determinados autores. É um espaço livre de Colleen Hoover”, avisa entre risos. “Depois, em termos de não-ficção, procurámos representar o pensamento contemporâneo e disponibilizar [a bibliografia de] autores de minorias. Mas tem sido uma aventura, escolher os livros um a um. Não temos armazém, por isso o nosso stock é o que está aqui. A cada três dias, temos livros novos.”

© Arlei Lima/ Time Out Lisboa

A primeira vez que Alex veio a Lisboa foi a convite do cowork Second Home, para uma série de conversas em torno do seu livro Open Up: The Power of Talking About Money – lançado em 2019, chegou a Portugal um ano depois, editado pela Bertrand Editora com o título Vamos falar de dinheiro. “Nunca tínhamos estado cá, ficámos uma semana e tive oportunidade de entrevistar imensos estrangeiros. Voltámos para casa a pensar ‘wow, eles têm uma vida muito boa’, e mudámo-nos dois meses depois. Não sentimos falta de nada, à excepção das livrarias”, confessa-nos Alex, enquanto o marido, Mark Thompson, faz recomendações a uma cliente acabada de entrar. “Na zona leste de Londres, onde vivíamos, as livrarias independentes são mesmo especiais, percebe-se quem é o livreiro só de olhar para a selecção e há imensos eventos literários a acontecer.”

© Arlei Lima/ Time Out Lisboa Mark Thompson e Alex Holder, na Salted Books

Há dois anos que Alex e Mark andavam à procura de um espaço. A ideia surgiu antes, claro, quando Alex se confrontou com o facto de estar constantemente a encomendar livros na Amazon. Talvez por isso tenha feito questão de arranjar uns sacos “giríssimos” a dizer para comprarmos livros nas livrarias e não a um bilionário. “Durante dois anos, visitei pelo menos uma propriedade por semana. Adoro esta rua e os vizinhos, é um bairro muito agradável, vivemos perto e há imensas coisas para fazer. Para nós fazia todo o sentido abrir nesta zona. Eu tratei de escolher os livros e o Mark ficou responsável pelo design e as vibes”, partilha, entre risos. “Trouxemos esta mesa [é uma mesa central, com dois bancos corridos] e, no outro dia, promovemos a nossa primeira Morning Writer’s Hour, mas também vai dar, por exemplo, para recebermos clubes de leitura.”

© Arlei Lima/ Time Out Lisboa Salted Books

O espírito cultural londrino, nomeadamente no que diz respeito ao mercado literário, é o que Alex Holder quer recriar na Salted Books. A tal Morning Writer’s Hour, por exemplo, é – tal como o nome sugere – uma hora de manhã, neste caso pelas 07.30, para escrever. Ainda não há datas para a próxima sessão, mas está previsto continuar a acontecer. “Também gostávamos de trazer autores estrangeiros a Lisboa e estamos abertos para acolher lançamentos de livros”, desvenda Alex, que de momento se encontra a preparar uma programação dedicada à Semana dos Livros Banidos. Trata-se de uma campanha anual de consciencialização, promovida pela American Library Association e a Amnistia Internacional, que celebra a liberdade de ler e chama a atenção para livros proibidos e contestados. “Vai haver festa”, promete.

Já para o futuro, há muitos sonhos, claro. Alex gostava de vir a ter uma editora também: “O nome da livraria foi escolhido também a pensar nisso, e é um piscar de olhos à relação do Reino Unido com Portugal. Tem a ver com o sal, o mar e a exportação, incluindo de livros”, explica. Mas, por agora, está concentrada em servir os leitores que já começam a aparecer, incluindo muitos portugueses, ao contrário do que estava à espera que acontecesse. “Em breve, também teremos prateleiras com livros seleccionados por diferentes convidados.” A primeira, com curadoria da escritora e stylist Aja Barber, é uma lista dedicada a títulos que denunciam a cultura da fast fashion. E já está disponível numa publicação partilhada pela Salted Books no Instagram.

Calçada Marquês de Abrantes, 96. Ter-Sáb 09.00-18.30

+ Mais um lançamento de livros? Sim, mas este

+ Luísa Ducla Soares: “Estar em comunidade é fundamental”