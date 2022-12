A nova série de animação da RTP2 troca a arte por miúdos

Cinco minutos. É tudo o que duARTe, uma peça de arte precisa para explorar os heterónimos de Fernando Pessoa, recriar o quadro de Vermeer, “A Rapariga com Brinco de Pérola”, ou saltar para dentro de “A Noite Estrelada”, de Van Gogh. Com ideia original e guião de Rita Seabra, a nova série de animação do Zig Zag, na RTP2, estreou a sua primeira temporada esta segunda-feira, 19 de Dezembro. “[A proposta] surgiu de um rasgo criativo, durante a quarentena”, partilha Rita, que tentou “chegar a uma personagem que fosse tão gira como comunicativa, mesmo sem falar”, e desvendasse obras que todos conhecemos ou deveríamos conhecer. “No fundo, o duARTe, quer assumir-se como mascote da arte para as crianças.”

Mudo, amigável e muito trapalhão, o personagem principal – um amontoado de formas geométricas – não só recorre à expressão corporal e a onomatopeias para guiar os espectadores, como dá asas à imaginação, montando-se, desmontando-se ou personificando diferentes obras de arte, que vai encontrando nos seus passeios pelo museu. Como qualquer criança, tem uma curiosidade incessante e não resiste a aprender com o Sr. Óscar, o guarda do museu, que também é um grande conhecedor de arte.

No primeiro episódio, os espectadores são apresentados ao “Retrato de Fernando Pessoa” do português Almada Negreiros. Já no segundo, que estreia na terça-feira, dia 20, estará em destaque “Composição com Vermelho, Azul e Amarelo” do holandês Piet Mondrian, que levou a arte abstracta às últimas consequências com uma série de pinturas com paletas limitadas e traços finos horizontais e verticais.

Até ao último dia do ano, pais e filhos vão poder aprender mais sobre Kano Naizen e Kano Domi, Rembrandt, Rafael Bordalo Pinheiro, Hieronymus Bosch, Vincent Van Gogh, Amadeo de Souza-Cardoso, Leonardo Da Vinci, Paula Rego, Johannes Vermeer, Maria Helena Vieira da Silva e Candido Portinari.

Com emissão diária na RTP2, de segunda a sexta-feira, pelas 18.10, e aos fins-de-semana, por volta das 10.00, duARTe, uma peça de arte está também disponível no Zig Zag Play, 24 horas após a estreia do episódio em televisão.

RTP2. Seg-Sex 18.10, Sáb-Dom 10.00

