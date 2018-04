A nova vida de Laffan no Time Out Market

Adeus frango, olá nova carta. Miguel Laffan renovou o seu espaço no Time Out Market com um novo conceito de cozinha de autor.

Entrou na ala dos chefs do Time Out Market em 2015 com o “Chicken all around”, um conceito que pretendia resgatar o frango, enquanto proteína acessível e transversal. “É um dos alimentos mais democráticos e consensuais do mundo”, explicava Miguel Laffan na altura. “Quis dar a provar aos clientes do Time Out Market alguns sabores do mundo combinando o frango com diferentes molhos.”

Com a possibilidade de este conceito saltar para outros espaços da cidade, Miguel Laffan reinventou o seu espaço e criou um conceito exclusivo para o seu restaurante no Time Out Market, mais em linha com aquilo que é a sua identidade gastronómica, que já lhe valeu uma estrela Michelin pelo seu restaurante no L’AND, e que, no fundo, é cozinha de autor. “Esta nova carta conta com interpretações de pratos de autor que tenho noutros restaurantes meus, trabalhados para serem servidos num espaço como o Time Out Market, com uma apresentação clean e focados no sabor, respeitando sempre o original”, conta.

A nova carta do chef Miguel Laffan está dividida entre pratos do mar e do campo, que é como quem diz pratos de peixe e de carne. Nestas duas categorias encontram-se sugestões como a vazia maturada com puré de batata com manteiga fumada (24€), a presa de porco ibérico com batata doce e ananás grelhado (19€), o frango na brasa à portuguesa (14€) ou, na vertente mar, o bacalhau nas brasas com xerém de chouriças e couves (16,5€) ou o peixe fresco do dia cozinhado com um molho de caldeirada (14€).

“É uma carta bastante democrática, para todos os gostos.” Além destes pratos há ainda uma lista de entradas que vão do tártaro de atum (12€) à salada César – que saltou da carta anterior – e duas sobremesas que prometem muito, um bolo de chocolate e caramelo e um cheesecake americano (cozido) de laranja.

Na carta de vinhos, destaque para um vinho em nome próprio, resultado de uma colaboração entre Miguel Laffan e a AdegaMãe. Mas nem tudo está já incluído na ementa. É conhecido o gosto de Miguel Laffan pelos sabores asiáticos, por isso a esta carta serão ainda acrescentados os noodles, que terão um toque português, caso dos com lascas de bacalhau. É ficar atento.

