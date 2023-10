A nova vida de Les Filles: pop-ups, eventos e uma loja de segunda mão

Depois de uns quantos lançamentos e de umas flash sales para escoar peças de colecções já idas (esta dura até ao próximo sábado), a reabertura de Les Filles está marcada para dia 26 de Outubro. The Level, projecto dedicado à moda vintage e em segunda mão, até aqui presente apenas online, muda-se para este espaço localizado a meio caminho entre a Avenida e o Príncipe Real. Até ao final de Dezembro, espera-se uma curadoria de peças minimais, silhuetas oversized e algumas marcas de luxo.

A loja temporária inaugura um novo capítulo na história de Les Filles, projecto de moda multimarca – criado por Joana Bernardo e Maria Fialho – que, nos últimos oito anos, apresentou marcas como Andres Gallardo, Karen Mabon, Moisés Nieto e Rachel Antonoff, mas também inclui no seu portefólio designers portugueses como Alexandra Moura, Ricardo Andrez, Hibu e Marques'Almeida. Agora, esta montra ganhou contornos de plataforma multiusos.

"Queremos ser um espaço para outras marcas, de qualquer área, e não só de moda. Desde o momento em que abrimos as portas, aumentámos o espectro para que as marcas nos encontrassem. Agora, faz-nos sentido receber projectos que não sejam só de moda e podermos também funcionar como uma galeria, recebermos mobiliário, realizarmos eventos para marcas maiores e workshops", esclarece Maria Fialho, em comunicado.

Depois de lançamentos de marcas de joalharia e de uma closet sale, a The Level é o mais recente projecto a poisar no espaço – agora com o nome Les Filles Invites. Criada em Portugal em 2019, a plataforma quer "tornar a moda circular mais acessível e apelativa ao oferecer colecções cuidadosamente seleccionadas que atendem aos nossos rigorosos padrões estéticos e de qualidade". Segundo o mesmo comunicado, "cada peça é detalhadamente inspeccionada, tratada, reparada e higienicamente preparada para uso". Além do espaço de venda ao público em Lisboa, aberto até ao final do ano, a marca mantém ainda uma loja em Viena.

Travessa do Rosário, 33A. Ter-Sáb 12.00-19.00

