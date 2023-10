Kolab: ténis de coleccionador numa loja secreta

A localização é, no mínimo, improvável. Subimos até ao nono andar do hotel Tivoli e encontrámos ténis dignos de coleccionador.

Não é todos os dias que entramos num hotel de cinco estrelas para fazer compras, muito menos que temos de subir até ao nono piso para encontrar a porta da loja. Há uma primeira vez para tudo e, se o culto dos ténis for a sua praia, talvez esteja para breve uma visita à Kolab. “Era para ser uma pop-up, mas acabou por correr melhor do que esperávamos. Tínhamos algum receio de trazer uma oferta mais desportiva para um ambiente de luxo como o do hotel, mas afinal revelou-se muito indicado para o público que aqui vem”, contextualiza Rafael Benzinho, de 24 anos, um dos quatro sócios à frente do projecto.

Na loja, uma sala decorada de forma clássica e com estantes de madeira nas paredes, não está sozinho. Tiago Fonseca tem 22 anos e há quatro que compra e vende ténis especiais. “Era coleccionador, mas acabei por me virar mais para a parte do negócio e comecei a vendê-los em vez de ficar com eles. E comprava muito aqui ao Rafael, por isso é que trabalho com ele já há dois anos”, conta Tiago. Rafael dedicava-se às mesmas compras, mas trabalhava sobretudo para fornecer outras lojas e vendedores. “Esta oportunidade surgiu e decidimos juntar-nos. A ideia inicial até era eu só trazer o produto e o Tiago, com toda a experiência em vendas, vendia”, continua. Não foi bem o que aconteceu. A loja abriu portas em Maio e desde então que partilham a tarefa de ser o rosto da Kolab.

Nas prateleiras encontra dezenas de ténis, uma selecção especial feita a pensar em clientes que já trazem algumas referências. “O que temos aqui é sempre exclusivo, são modelos que estão esgotados em todo o lado, mesmo não sendo edições limitadas. E depois 90% ou mais dos ténis que aqui estão não são lançados em lojas normais, mas sim em datas específicas e muitas vezes pelas próprias marcas”, explica ainda Rafael.

Os modelos da Nike e da Adidas estão em maioria, mas há edições da New Balance, da Converse e da Off-White. A linha Yeezy (da Adidas) tem prateleiras próprias, com modelos como o 350 ou o 750 a atraírem apreciadores e coleccionadores até ao nono andar do Tivoli. No universo Nike, destaque para os Jordan em colaboração com Travis Scott, o tipo de ténis que faz a clientela vir de longe. Quanto aos preços, começam na casa dos 180€ e podem chegar aos 6000€, no caso dos pares mais raros.

Totalmente dedicados à loja, Rafael e Tiago chamam a atenção para o expositor de roupa à entrada. É uma amostra do streetwear que tão bem acompanha a restante oferta – composta pela Stussy, Casablanca e Palm Angels –, e que quer crescer em breve, com uma eventual aposta no segmento do luxo. Até lá, há outros bons motivos para entrar no Tivoli – a loja Isabel Marant já abriu no piso térreo, e paredes meias com a Kolab fica o restaurante Seen. Se acha que copos e ténis não combinam, é melhor pensar duas vezes, até porque esta loja fica aberta até bem tarde.

Avenida da Liberdade, 185. Seg-Dom 19.00-01.00

+ O artesanato açoriano chegou ao Depozito

+ ModaLisboa: um regresso ao Pátio da Galé, cheio de apetite