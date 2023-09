ModaLisboa: um regresso ao Pátio da Galé, cheio de apetite

A 61.ª da ModaLisboa vai explorar as várias dimensões da moda nacional – desfiles, apresentações, conversas e performances –, numa edição protagonizada por novas promessas do design e nomes já sonantes da passerelle lisboeta. Durante quatro dias, de 5 a 8 de Outubro, o evento regressa ao Pátio da Galé, depois de sete anos longe desta localização (à excepção de uma edição digital sem público em 2021).

Numa edição onde o tema orientador é À la Carte, o primeiro prato são as propostas do criadores de moda nacionais para a próxima Primavera-Verão. No dia 8, arranca mais uma edição do concurso Sangue Novo, que seleccionará cinco finalistas para passarem à próxima fase. No mesmo dia, os vencedores dos prémios Tintex Textiles de 2023 e Polimoda do Sangue Novo de 2022, Niuka Oliveira e Filipe Cerejo, respectivamente, estreiam–se no Pátio da Galé. Também Arndes desfila nessa noite.

Sábado, dia 7, Constança Entrudo convida a uma visita ao seu atelier. No Pátio da Galé, serão mostradas as novas colecções de designers nacionais como Luís Buchinho, Ricardo Andrez, Kolovrat (estes dois últimos, ausentes do calendário da edição anterior), Nuno Baltazar e Carlos Gil.

Para o último dia de desfiles ficam reservados alguns dos nomes fortes do evento – Gonçalo Peixoto, Valentim Quaresma, Dino Alves, Luís Carvalho, Buzina e Olga Noronha. Entre as ausências desta 61.ª edição destaque para Béhen, marca da designer portuguesa Joana Duarte, e Nuno Gama, que irá assinalar os 30 anos da marca homónima com um desfile de produção própria no Castelo de São Jorge, como anunciou o próprio em entrevista ao Observador, publicada esta terça-feira.

Durante os quatro dias de ModaLisboa, a Workstation New Media poderá ser visitada nas Carpintarias de São Lázaro. A exposição pretende imergir o público numa experiência que tanto harmoniza como confronta as disciplinas da moda, artes plásticas e tecnologia, e que pode ser visitada entre as 12.00 e as 19.00. A entrada é gratuita. É composta pelo trabalho de três artistas convidados, paatiff, Rudolfo Quintas e o colectivo ZABRA, e por Extramundus João e Sara, Marco Maiato, Mindeformer & Zalda, Postmodern Bot e S4RA, cinco nomes seleccionados a partir de uma open call lançada em Julho. No dia 8, os jurados Eduarda Abbondanza, Miguel Flor e o colectivo ZABRA, anunciam o vencedor do prémio de dois mil euros da primeira edição desta exposição. Ainda neste dia, há uma visita guiada pelas obras, às 14.00, e uma conversa com os participantes, às 14.30.

Ainda nas Carpintarias de São Lázaro, a 5 de Outubro, os visitantes podem assistir, às 17.00, às Fast Talks, onde painéis de especialistas vão abordar temas essenciais à indústria da moda como a sustentabilidade, o empreendedorismo, a tecnologia e a inovação, também de entrada livre.

Os desfiles, bem como a área social envolvente no Pátio Galé, são de acesso exclusivo a detentores de convite. As apresentações do designers serão transmitidas em directo nas plataformas digitais da ModaLisboa.

Pátio da Galé. 5-8 Out. Vários horários

