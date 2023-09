Zadig & Voltaire abre loja no Freeport

Depois de se ter tornado numa das residentes da Avenida da Liberdade, onde tem uma loja de dois andares, a Zadig & Voltaire acaba de abrir o primeiro espaço outlet em Portugal, no Freeport, em Alcochete. São mais de 300 metros quadrados de loja, com as colecções feminina e masculina, mas também peças para criança e acessórios.

Fundada em 1997, a marca francesa mantém até hoje a sua forte inspiração no universo do rock 'n' roll. Chega agora a Alcochete com peças de colecções anteriores e com preços mais convidativos. No entanto, está longe de ser a primeira marca de luxo a atravessar o Tejo, rumo ao maior outlet do país. Etiquetas como a Burberry, a Hugo Boss, a Pinko ou a Longchamp há muito que têm morada neste centro comercial a céu aberto.

Freeport Lisboa Fashion Outlet (Alcochete). Seg-Dom 10.00-22.00

