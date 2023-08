Cidade do Zero: debates, oficinas e um mercado de compras e trocas

A Cidade do Zero toma conta do CCB nos dias 16 e 17 de Setembro. Além de um mercado com 125 marcas, praticamente todas portuguesas, há trocas, reparações e uma extensa agenda de workshops.

Uma simulação de como vai ser a Cidade do Zero no CCB

A sustentabilidade tem muitas frentes e Catarina Barreiros quis criar um evento suficientemente transversal para abrangê-las todas. A primeira edição da Cidade do Zero aconteceu em Julho do ano passado, no Pavilhão do Conhecimento, e foi só uma amostra do que (e de como) podemos aprender sobre este tema. Agora, regressa para a segunda volta, marcada para os dias 16 e 17 de Setembro, no Centro Cultural de Belém. Com entrada livre e consideravelmente maior, são esperadas 15 mil pessoas na expectativa da tão desejada descoberta: como ser mais sustentável.

“Este projecto foi pensado para comunicar. Senti que havia necessidade de um espaço onde tudo – informação sobre energia, combustíveis fósseis, sustentabilidade alimentar, champôs, trocas em segunda mão – pudesse estar ao mesmo tempo, para as pessoas não terem de andar a procurar em vários sítios. Quis trazer o que seria uma cidade onde tudo é pensado do zero e para a sustentabilidade”, resume Catarina Barreiros, também fundadora do projecto Do Zero, um blogue que conta hoje com uma loja online.

E são precisamente as compras um dos pontos fortes. Com o dobro das marcas, a segunda edição da Cidade do Zero reúne opções para todos os gostos e necessidades. “Continuamos a receber pessoas que precisam de soluções mais básicas para o seu dia-a-dia, como substituir o champô que usam por um champô sólido. Estamos a falar de um público que vai deste nível até ao nível ninja”, completa João Barreiros, marido e braço direito de Catarina.

Os projectos são praticamente todos nacionais e vingaram em áreas como a moda, a decoração, a comida e a cosmética. Uma oportunidade para conhecer de perto etiquetas como a J-Unk, cujos sapatos e ténis são produzidos reaproveitando velhas mangueiras de combate a incêndios, a Reshape, onde a produção de cerâmica emprega antigos presidiários, a joalharia feita a partir de desperdício alimentar da d’Ecolife, os móveis que nascem a partir de velhas tábuas de skate da Re.sk8, ou a Tribu, marca lisboeta que recolhe bóias estragadas e transforma-as em roupa de criança.

Em matéria de longevidade, é difícil competir com quem, em vez de comprar novo, escolhe dar uma segunda oportunidade aos objectos que já tiveram dono. A Cidade do Zero volta a apostar nos mercados de trocas. Haverá dois dedicados exclusivamente à troca de vestuário e ainda espaços para quem quer trocar livros, plantas e mesmo bicicletas de criança, este especialmente útil quando se tornam demasiado pequenas. Mais uma forma de ir às compras e com esta até pode deixar a carteira em casa. Caso queria pôr mãos à obra, também pode. O evento volta a dar espaço a zonas de reparações – roupa, calçado, bicicletas e electrodomésticos estão no topo da lista de consertos mais procurados. E é tudo a custo zero.

Num recinto de 3500 metros quadrados onde nada foi deixado ao acaso – as estruturas em madeira criadas para as bancas serão depois utilizadas na construção civil –, as compras são só uma parte do programa. Há um extenso calendário de workshops e oficinas, também pensados para os mais novos e que vão da culinárias às plantas, das hortas ao tingimento artesanal, e uma agenda de debates em torno de temas tão diversos como mobilidade sustentável, a preservação do oceano e da floresta, alternativas energéticas ou mesmo inclusão e envelhecimento activo.

“Temos sempre esta ideia de que em Portugal as pessoas não têm capacidade para tomar as próprias decisões, que isso é deixado na mão da classe política, mas o que notamos aqui é que as pessoas estão muito interessadas em aprender e em estar mais informadas. E noto uma diferença: muitas já sabem do problema e querem procurar soluções”, resume Catarina.

Não vão faltar ainda opções de comes e bebes, num evento que quer transformar o CCB num oásis verde. Para isso, haverá plantas e árvores de fruto espalhadas pelo recinto. A organização já fez saber: se lhe apetecer uma pecinha de fruta, só tem de colher.

Centro Cultural de Belém. 16-17 Set 10.00-22.00. Entrada livre

