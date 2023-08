Palácio de Belém abre portas a quatro dias de Festa do Livro

A sexta edição do evento literário arranca a 31 de Agosto e prolonga-se até 3 de Setembro. O programa inclui concertos de Sérgio Godinho, Ana Moura e Carlão.

Presidente Marcelo Rebelo de Sousa na Festa do Livro de 2022

© Mariana Valle Lima/ Time Out Lisboa

A Festa do Livro está de volta ao Palácio de Belém. Entre quinta-feira, 31 de Agosto, e domingo, 3 de Setembro, contam-se quatro dias de leituras e animação cultural, incluindo concertos de Sérgio Godinho (1 Set), Ana Moura (2 Set) e Carlão (3 Set). As escolhas são do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, que costuma aparecer durante o evento, normalmente de surpresa. A entrada, como sempre, é livre e faz-se pelo Museu da Presidência ou pelo Jardim Botânico Tropical.

Além dos concertos e da presença habitual de editores e livreiros (cerca de 66 editoras em 122 bancas), responsáveis por apresentações, sessões de autógrafos e lançamentos, a programação também inclui sessões de cinema. A primeira está marcada logo para o dia 31 de Agosto, com a exibição ao ar livre do documentário Autografia, um trabalho de Miguel Gonçalves Mendes sobre Mário Cesariny, que foi premiado no DocLisboa de 2004.

Este ano, além de se assinalar o centenário de Cesariny, também se comemora o centenário do nascimento de Eugénio de Andrade e de Natália Correia, razão por que também está previsto um debate na noite de sábado, 2 de Setembro, intitulado “Três vezes cem”, com a participação de Adolfo Luxúria Canibal (vocalista dos Mão Morta), Joana Matos Frias (professora de Literatura Comparada) e João Luís Barreto Guimarães (distinguido com o Prémio Pessoa em 2022).

Já no domingo, 3 de Setembro, o debate “No meio está a virtude (moderação e radicalismo” terá como convidados António Barreto (sociólogo) e Helena Matos (consultora histórica), com a moderação do consultor para os Assuntos Culturais da Presidência da República, Pedro Mexia.

O programa completo ainda não foi divulgado, mas também já se sabe que a Rede de Bibliotecas de Lisboa estará, como de costume, a dinamizar um espaço para os mais novos, com horas do conto, jogos didácticos, ioga e música para bebés. Poderá ainda encontrar várias zonas de leitura e uma área de restauração.

Entre os autores já confirmados, teremos nomes como, por exemplo, os de Rui Zink (A Instalação do Medo) e Teolinda Gersão (O Cavalo de Sol), da Porto Editora; José Milhazes (A Mais Breve História da Rússia), Alexandra Lucas Coelho (Líbano, Labirinto) e Rodrigo Guedes de Carvalho (A Casa Quieta), do grupo LeYa; e Maria Inês Almeida (Diário de Uma Miúda Como Tu), Filipa Fonseca Silva (E Se Eu Morrer Amanhã?) e Madalena Sá Fernandes (Leme), da Penguin Random House.

Em paralelo, no Museu Nacional dos Coches – Picadeiro Real, estará a decorrer a primeira edição da conferência internacional Book 2.0, cujo primeiro dia será encerrado pelo presidente Marcelo Rebelo de Sousa.

Palácio de Belém. Qui 31. 18.00-22.00; Sex 1- Sáb 2. 11.00-22.00; Dom 3. 11.00-21.00. Entrada livre

