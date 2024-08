Meu querido mês de Agosto: festas populares em Lisboa e arredores

A Baía de Cascais enche-se de música entre 22 de Agosto e 1 de Setembro. Bárbara Tinoco, Carolina Deslandes, Rui Veloso, Fernando Daniel, Bárbara Bandeira, Tiago Bettencourt e António Zambujo juntam-se à festa gratuita que encerra, como já é tradição, com a procissão de Nossa Senhora dos Navegantes (Património Cultural Imaterial) e com um espectáculo da Orquestra Sinfónica Portuguesa. Os mais novos podem contar com momentos infantis com as suas mascotes preferidas: da Bluey à Porquinha Peppa.