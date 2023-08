Encontro Nacional de Aguarelas estreia-se em Sintra em Setembro

O Encontro Nacional de Aguarelas de Sintra, organizado numa parceria da Câmara Municipal de Sintra com a Associação Portuguesa de Aguarelas, realiza-se pela primeira vez de 7 a 10 de Setembro. A ideia é dinamizar o centro histórico, valorizar o património cultural e as paisagens sintrenses e promover o conhecimento sobre a pintura. A programação inclui pintura ao ar livre, dois workshops e uma exposição.

O encontro arranca na quinta-feira, 7 de Setembro, pelas 14.00, na Correnteza do Soldado Desconhecido, o jardim da Alameda dos Combatentes da Grande Guerra. É aí que artistas – como João Casaca, António Bártolo, Júlio Jorge, João Cabral, Lurdes Morais, André Kano e Paulo Ossião – vão criar ao vivo, para que o público possa acompanhar todo o processo criativo.

No dia seguinte, 8 de Setembro, a festa começa mais cedo, pelas 10.00, desta vez no Adro da Igreja de São Martinho. Depois de almoço, entre as 14.00 e as 17.00, os artistas vão estar no miradouro e passadiços de Santa Eufémia. Seguem-se, no dia 9, sessões de pintura ao ar livre entre as 10.00 e as 12.00, no Largo do Palácio Nacional de Sintra, e entre as 14.00 e as 17.00, no Parque da Liberdade.

No sábado, 9, o programa inclui ainda dois workshops em atelier, entre as 09.30 e as 12.30 e as 14.00 e 18.00, no Museu de História Natural de Sintra. A orientar, estará o artista João Casaca, que é formado em arquitectura, mas apaixonado por desenho e pintura, tendo estudado aguarela com o pintor e aguarelista português Carlos Santos Marques.

Já no dia 10, o programa deverá arrancar pelas 10.00, mas ainda está por confirmar se a pintura ao ar livre acontecerá no Jardim do Museu Anjos Teixeira ou no Parque da Vila Sassetti. De qualquer forma, às 17.00, haverá inauguração de uma exposição com os trabalhos realizados durante o encontro, que ficará patente no Centro Cultural Olga Cadaval até 24 de Setembro.

Todas as sessões de pintura ao vivo, bem como os workshops, são de entrada livre, mas estão sujeitas a inscrição online por causa da lotação. Segundo a Câmara Municipal de Sintra, é uma oportunidade única para que todos, desde alunos de artes a meros apreciadores, se juntem aos artistas convidados e com eles aprendam e aperfeiçoem as suas técnicas de pintura.

Vários locais, Sintra. 7-10 Set, vários horários. Grátis, mediante inscrição

