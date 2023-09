Night Stories enche o Museu da História Natural e da Ciência de música, moda e street food

O mercado nocturno volta a abrir as portas na quinta-feira e promete cinco noites de muita animação e boa comida no Príncipe Real.

Depois do sucesso das edições anteriores, o mercado nocturno Night Stories, considerado o Melhor Novo Evento do Ano pela Time Out em 2021, volta ao activo para um mês de muita música, street food, e moda. Desta feita, realiza-se no Museu da História Natural e da Ciência, no Príncipe Real, e arranca já esta quinta-feira, 14. A festa repete-se nas seguintes quintas-feiras, até 5 de Outubro.

“Mais uma vez queremos dar a conhecer o melhor da comida, música e arte, e criar um playground urbano onde a cidade de Lisboa se junta para não esquecermos que, mesmo depois do Verão, temos Lisboa com uma grande programação cultural sempre à espera”, lê-se no comunicado enviado às redacções.

Entre as marcas de street food presentes encontram-se a Smack Burgers, a Oysters & Margaritas, a Fried Me to The Moon, a Secret Oven Pizzas, a Kitchenette, ou a Nonna Goes Crazy. Esperam-se ainda dois bares: um com os vinhos da Altano e outro com cocktails.

No espaço dedicado à moda, estão a conhecida Mustique, a Ivory World, a Chulé e a Nor Project. Já no que à música diz respeito, está previsto um line-up diferente todas as quintas-feiras, com actuações ao vivo seguidas de DJ sets. Time for T, Indi Mateta, Ritmos Cholulteka, Jamimoi, Gelato e Balnearico são alguns dos nomes no cartaz.

Os bilhetes custam 7€ (com oferta de uma bebida da Phunk) e já se encontram disponíveis.

Museu da História Natural e da Ciência (Príncipe Real). 14 Set-5 Out. Qui 17.00-00.30. 7€

+ Com menus especiais, durante uma semana os restaurantes da Avenida estão em festa

+ O Iminente vai descentralizar a Praça do Comércio em Outubro