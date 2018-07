A Oitava Colina tem um novo taproom na Graça

E não, não é o Quiosque Oitava Colina. É o Taproom Oitava Colina, no número 8A da Rua Damasceno Monteiro, pois claro. E é um gastropub onde além de cerveja artesanal há muito que trincar.

Há vida depois do quiosque. Que nos perdoem a tentativa falhada de frase feita renovada para arrancar este texto, mas a criatividade exige testes deste género. Dizíamos: depois de recentemente ter aberto um quiosque em pleno Largo da Graça, a Oitava Colina continua a somar pontos no mesmo bairro. O Taproom Oitava Colina está desde quinta-feira em soft-opening na Rua Damasceno Monteiro e a inauguração oficial dá-se dia 20 de Julho.

A funcionar quer para almoços, quer para jantares, quer para copos e manjares diversos que se incluam no horário 12.00-23.00 (de terça a domingo, já que sexta e sábado estica-se até às 01.00), o tap room tem dez torneiras com cerveja Oitava Colina e outras bebidas com refrigerantes, etc. “É um espaço de exploração gastronómica e de harmonizações entre comida e as diferentes cervejas”, diz-nos Sérgio Romão, um dos sócios da cervejeira há muito instalada na Graça (daí o nome: a oitava colina de Lisboa).

Essa harmonização entre a cerveja artesanal e um menu gastronómico será feita através de colaborações várias com chefs da praça, com essa ideia de exploração, experimentação contínua. Para já, para comer, têm três hotdogs: um banh mi, um cheddar e um veggie. E ainda têm umas teryaki chicken wings e uma pulled pork ou, em bom português, sande de carne de porco cozinhado a baixa temperatura. Dia 20 de Julho, uma sexta-feira, a temperatura sobe para a festa de inauguração. Mas teremos sempre a cerveja para a refrescar.

Rua Damasceno Monteiro, 8A. Ter-Dom 12.00-23.00 (excepto Sex-Sáb 12.00-01.00.)

